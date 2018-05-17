Türkiye'de enflasyon yüzde 12'yi aştı

Türk lirasının haftalardır değer kaybetmesinin ardından enflasyon da tırmanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 12,5'a çıktığını açıkladı. Böylece enflasyon Kasım ayı sonrasının en yüksek düzeyine çıkmış oldu. Nisan ayında enflasyon oranı yaklaşık iki puan düşük çıkmıştı. Enflasyonun Mayıs ayından itibaren hızlanacağı tahmin ediliyordu.

Enerji ve gıda maddesi gibi fiyat dalgalanmasından etkilenen mal gruplarının dâhil edilmediği baz enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,64'e ulaştı. Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs 2018'de endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış kaydedildi. Harcama grupları arasında düşüş gösteren grup olmadı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) en çok fiyat artışının kaydedildiği harcama grupları ev eşyası, çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller ile konut oldu. Liranın dolar karşısında yüksek değer kaybına uğraması öncelikle ithal malların fiyatına yansıdığından, enflasyonda artış beklentisi vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da yeniden seçildiği takdirde para politikasında daha etkin rol oynayacağını söylemiş, bunun üzerine TL dolar ve euro karşısında tarihin en düşük seviyesine inmişti. Ardından Merkez Bankası 300 baz puanlık faiz artışı yaparak, para politikasında sadeleşmeye gitmişti.

Kamuoyu araştırmaları seçmeni en çok meşgul eden konunun ekonomik durum olduğunu gösteriyor. Enflasyon oranının açıklanmasından sonra Merkez Bankası'nın 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımına gitmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

DW,dpa,rtr/AG,CÖ

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