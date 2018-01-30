Türkiye’de doktorların gözaltına alınmasına uluslararası tepki

Afrin harekâtının başlamasının ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin 11 üyesinin gözaltına alınması uluslararası tepkilere neden oldu.

Dünya Tabipler Birliği (WMA) tarafından yapılan açıklamada, 11 doktorun gözaltına alınmasından duyulan "derin kaygı” ifade edildi.

WMA Başkanı Yoshitake Yokokura doktorların gözaltına alınmasını ve doktorlara yönelik tehdidi kınadı. WMA’nın Türk meslektaşlarına destek verdiğini belirten Yokokura, hükümetleri savaş ve silahlı çatışmaların insani sonuçları konusunda uyarmanın doktorların görevleri olduğunu dile getirdi.

“İfade özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı kınadıklarını” ifade eden Yokokuro, “Türk hükümetinden doktorların derhal serbest bırakılmasını ve bu sindirme kampanyasına son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Alman tabiplerden federal hükümet çağrı

Alman Klinik Doktorları Sendikası Marburger Bund tarafından yapılan açıklamada da, "Türkiye’deki meslektaşlarımızın gözaltına alınması karşısında sarsıldık, derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi. Sendika Başkanı Rudolf Henke, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, Türk doktorların serbest bırakılması için Türk hükümeti nezdinde çaba göstermesini talep etti.

Uluslararası Af Örgütü'nden tepki

Uluslararası Af Örgütü de gözaltına alınan doktorların derhal serbest bırakılmasını talep etti ve TTB’nin açıklamasının ardından çok sayıda tehdit almasını eleştirdi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, TTB'nin "tamamen yasal ve mantıklı bir açıklama” yapmasının ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek, “Barışçıl bir şekilde düşüncelerini ifade eden insanlara saldırılmasının tamamen akıl dışı” olduğunu söyledi.Gardner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, “Türk hükümetinin görevinin şiddet tehdidi alan TTB’yi korumak olduğunu” belirterek, "Bunun yerine ‘terör propagandası' gibi gerçek dışı suçlamalarla insanların sabah yataklarından kaldırılarak gözaltına alındığını” ifade etti.

"Gözaltılar kabul edilemez”

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de TBB Merkez Konseyi’nin 11 üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Muiznieks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TTB'nin 24 Ocak'ta yaptığı barış çağrısı içeren açıklamanın açık bir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirterek, "Bugünkü gözaltıların kesinlikle kabul edilemeyeceğini” ifade etti.

DW/Reuters/AFP, JD/CÖ

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