Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Türkiye’de beş gündür gözaltında bulunan Adil Demirci adlı Alman ve Türk vatandaşı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Türkiye'de daha önce tutuklanan ve Aralık 2017'de serbest bırakılan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun Twitter paylaşımına göre Demirci, 13 Nisan tarihinde Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarına yönelik operasyonda Semiha Şahin ve Pınar Gayip ile birlikte gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Demirci "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ve tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Demirci'nin tutuklanmasına hükmetti.

Demirci'nin Almanya’da yaşadığı ve çalıştığı, tatil amacıyla Türkiye'de olduğu sırada gözaltına alındığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu Demirci ile görüşmek için girişimde bulundu. Başkonsolosluğun hem Demirci'nin ailesi hem de Türk makamlarıyla iletişim hâlinde olduğu öğrenildi. Demirci'nin gazeteci olup olmadığını Dışişleri Bakanlığı'nın şu anki durumda teyit edemediği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce de Türkiye'de siyasi gerekçelerle dört Alman vatandaşının tutuklu olduğunu açıklamıştı. 73 yaşındaki Enver Altaylı dışında diğer üç kişinin kimliği kamuoyuna açıklanmış değil.

DW,dpa/EC,CÖ

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