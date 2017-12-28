Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

Almanya'nın Hessen eyaletinde çıkan Oberhessische Presse adlı gazetenin Hessen Eyaleti Meclisi Milletvekili Handan Özgüven'e dayandırdığı habere göre, eylül ayından beri Türkiye'de gözaltında tutulan bir Alman vatandaşı serbest bırakıldı. 45 yaşındaki Alman vatandaşının eylül ayında İstanbul Havaalanı'na giriş yaparken gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı kaydedildi.

Habere göre Alman vatandaşı hakkında tahliye kararı verilirken adli kontrol şartı konulmadığı, dolayısıyla söz konusu şahsın Almanya'ya dönebileceği bildirildi.

Gazetenin haberinde sosyal demokrat milletvekili Handan Özgüven'in serbest bıkakılan Alman vatandaşına Türkiye'de tutuklu bulunduğu süre boyunca hukuki ve siyasi olarak destek verdiği belirtildi. Özgüven, Alman vatandaşının tutuklanma gerekçesiyle ilgili ise detaylı bir açıklama yapmadı.

David Britsch

Serbest bırakılan Almanlar

Kudüs'e gitmek isterken nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de geçen hafta serbest bırakılmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapmak” ve "terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla geçen mayıs ayında tutuklanan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da aralık ayı ortasında tahliye edilmişti.

Büyükada’da insan hakları savunucularının düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ise ekim ayı sonunda tahliye edilmişti.

Türkiye'de en az yedi Alman vatandaşının daha siyasi nedenlerle demir parmaklıklar ardında olduğu tahmin ediliyor.

Bunlardan biri de Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Yücel hakkında hala bir iddianame hazırlanmadı. Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta ise "terör propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

dpa/BW/HS

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