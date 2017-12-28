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TÜRKİYE

Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

Alman basınına yansıyan bilgilere göre aylardır Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı.

Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

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Gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkındaki iddianamenin hâlâ hazırlanmamış olmasını eleştirdi. (24.12.2017)

Türkiye'de aylardır gözaltında tutulan Kudüs yolcusu Alman serbest bırakıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, kararı iki ülke ilişkileri açısından olumlu bir adım olarak niteledi. (22.12.2017)

Türkiye’de sekiz aydan beri tutuklu bulunan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. (18.12.2017)

Almanya'nın Hessen eyaletinde çıkan Oberhessische Presse adlı gazetenin Hessen Eyaleti Meclisi Milletvekili Handan Özgüven'e dayandırdığı habere göre, eylül ayından beri Türkiye'de gözaltında tutulan bir Alman vatandaşı serbest bırakıldı. 45 yaşındaki Alman vatandaşının eylül ayında İstanbul Havaalanı'na giriş yaparken gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı kaydedildi.

Habere göre Alman vatandaşı hakkında tahliye kararı verilirken adli kontrol şartı konulmadığı, dolayısıyla söz konusu şahsın Almanya'ya dönebileceği bildirildi.

Gazetenin haberinde sosyal demokrat milletvekili Handan Özgüven'in serbest bıkakılan Alman vatandaşına Türkiye'de tutuklu bulunduğu süre boyunca hukuki ve siyasi olarak destek verdiği belirtildi. Özgüven, Alman vatandaşının tutuklanma gerekçesiyle ilgili ise detaylı bir açıklama yapmadı.

Pilger David Britsch nach Freilassung aus türkischem Gefängnis (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

David Britsch

Serbest bırakılan Almanlar

Kudüs'e gitmek isterken nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de geçen hafta serbest bırakılmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapmak” ve "terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla geçen mayıs ayında tutuklanan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da aralık ayı ortasında tahliye edilmişti.

Büyükada’da insan hakları savunucularının düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ise ekim ayı sonunda tahliye edilmişti.

Türkiye'de en az yedi Alman vatandaşının daha siyasi nedenlerle demir parmaklıklar ardında olduğu tahmin ediliyor.

Bunlardan biri de Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Yücel hakkında hala bir iddianame hazırlanmadı. Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta ise "terör propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

dpa/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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