 Türkiye′de bir Alman′ın daha gözaltına alındığı iddiası | TÜRKİYE | DW | 13.04.2018
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TÜRKİYE

Türkiye'de bir Alman'ın daha gözaltına alındığı iddiası

Türkiye'de Adil Demirci adlı bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Türk makamlarından teyit bekleyen Alman Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili girişimlerde bulunuyor.

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Türkiye’de Adil Demirci adlı bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli girişimleri başlattığını belirtti. Bakanlık, "Adil Demirci’nin gözaltına alındığından yola çıkıyoruz. Gözaltına ilişkin Türk makamlarından henüz bir teyit alınmadı" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Alman Başkonsolosluğunun Demirci'ye konsolosluk hizmeti sunmak üzere girişimde bulunduğu, ailesi ve Türk yetkililerle iletişime geçildiği bilgisi verildi. Demirci’nin hangi vatandaşlıklara sahip olduğu ise belirtilmedi.

Türkiye'de daha önce tutuklanan ve Aralık 2017'de serbest bırakılan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Demirci'nin çifte vatandaş olduğunu belirtti. Tolu, Cuma günkü paylaşımda Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarından Semiha Şahin, Pınar Gayıp ve Demirci’nin sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındıklarını yazdı.

Tolu, Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşlığı bulunan Demirci'nin tatil yapmak üzere Türkiye’de bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Türkei Mesale Tolu, deutsche Journalistin und Übersetzerin (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Çevirmen ve gazeteci Tolu 2017 yılı Aralık ayında serbest bırakılmıştı

Adil Demirci'nin Köln’de yaşayan bir sosyolog olduğu ve Almanya'dan Etkin Haber Ajansı için haberler yazdığı belirtildi. Demirci'nin Cumartesi günü Almanya'ya dönmesi bekleniyordu.

Tutuklu çifte vatandaş Altaylı’nın "durumu kötü"

Öte yandan hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan 73 yaşındaki Enver Altaylı'nın ise ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Altaylı’nın kızı Zehra Der, Ankara’da Sincan Cezaevi'nde tutulan babasının hayati tehlike yaratacak kalp sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Babasının hastanede tedavi altına alınması gerektiğini ancak bu konudaki iki talebin geri çevrildiğini belirten Der, Alman Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını da ifade etti.

Antalya'da turizm işletmesi bulunan Enver Altaylı 20 Ağustos 2017'de gözaltına alınmış ve ardından Sincan Cezaevi'ne nakledilmişti. Altaylı, Gülen yapılanması mensubu olmakla suçlanıyor.

DW,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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