Türkiye'de Afrin gözaltıları 311'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan "terör propagandası" yaptıkları iddia edilen 311 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı web sitesinden duyurulan gözaltıların 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar olan dönemi kapsadığı belirtildi.

Harekatın başlamasından bu yana sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de bulunuyor. Geçen hafta T24 yazarı Nurcan Baysal, Artı Gerçek Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile aynı zamanda Alman die tageszeitung (taz) gazetesine de yazan Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, İdris Yılmaz ve İshak Karataş'ın gözaltına alındığı bildirilmişti. Baysal, Hürtaş ve Demir daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda harekatla ilgili sosyal medya üzerinden PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları iddiası ile birçok kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Geçen hafta gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in de yer aldığı belirtilmişti.

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