Türkiye Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durdurdu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile imzalanan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, bu kararın 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün hafta başında serbest bırakılmasından sonra alındığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Antalya'da bölgesel gazeteciler ile buluşan Çavuşoğlu, Yunanistan’daki askerlerin tahliye edilmesinin sorulması üzerine "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk” dedi.

Yunanistan hükümetinin konuyu "gerçekten” çözmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ın aynı zamanda batıdan “çok ciddi baskı” gördüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a Batı'dan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara Batı'dan çok baskı var” diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’da alınacak son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

AB ile yapılan anlaşma

2015'te Türkiye üzerinden çoğunluğu Suriyeli olan göçmenlerin Avrupa'ya akın etmesinden sonra 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında 20 Mart 2016'dan sonra Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti. Ayrıca AB, Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye'ye 3 milyon euro artı 3 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

2018'de sadece beş iade

Çavuşoğlu'nun bahsettiği Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşması ise iki ülke arasında 2001 yılında imzalandı ve 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç ile, Özellikte Terörizm, Örgütlü Suçlar, Yasadışı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadele” isimli anlaşma, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'ye iadesini öngörüyor.

Yunan resmi verilerine göre, anlaşma kapsamında son iki yıl içinde bin 2019 kişi Türkiye'ye iade edildi. Aynı veriler, 2018 yılında ise şu ana kadar beş kişinin iade edildiğini ortaya koyuyor.

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DW,rtr/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe