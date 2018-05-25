 Türkiye ve ABD′den Menbiç için yol haritası | TÜRKİYE | DW | 26.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye ve ABD'den Menbiç için yol haritası

Türk ve ABD'li yetkililer, Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olan Menbiç konusunda izlenecek yol haritasının ana hatlarını belirledi. Bu gelişme, Türkiye ve ABD'den yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Menbiç'teki ABD güçleri

Menbiç'teki ABD güçleri

Ankara ile Washington arasında YPG kontrolündeki Menbiç nedeniyle yaşanan sorunun çözümü ve her iki ülkenin Suriye'deki faaliyetlerinin koordinasyonu için kurulan Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı yapıldı. Ankara'da yapılan toplantı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ortak açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye ve ABD'nin Menbiç’te "güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri daha fazla işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediği" duyuruldu. Açıklamada söz konusu yol haritasının ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun ortak çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin Washington'da yapılması planlanıyor.

Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Çavuşoğlu ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat ayında Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kurulmuştu. Ortak grubun ilk toplantısı Mart ayında Washington'da gerçekleşmişti.

Menbiç gerginliği

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde. ABD ise YPG'ye IŞİD'le mücadele kapsamında uzun süredir askeri destek veriyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği askeri operasyonun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki tansiyonu daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

AKP'nin Perşembe günü açıkladığı seçim beyannamesinde de ABD'nin YPG'ye desteğini sonlandırılması konusunda "somut adımlar" atması için çağrı yapılmış ve Washington'dan PKK ile mücadelede "somut destek" talep edilmişti.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Reuters: ABD Zeytin Dalı'nın ardından Menbiç'te üs kurdu

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan SDG sözcüsü, ABD'nin üç ay önce, Türkiye'nin Afrin'e harekat başlatmasının ve harekatı Menbiç'e genişletme sinyali vermesinin ardından Menbiç'te askeri üs kurduğunu söyledi. (09.05.2018)  

Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç’te birlikte hareket edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ilk görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye’nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi. (27.04.2018)  

Trump: Suriye'deki birliklerle ilgili karar yakında alınacak

ABD askerlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili Washington'dan çelişkili açıklamalar devam ediyor. Başkan Trump birlikleri çekmek istediğini yinelerken Özel Temsilcisi McGurk IŞİD'le mücadelenin henüz bitmediğini söyledi. (03.04.2018)  

Erdoğan’dan Zeytin Dalı'nı genişletme sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in ardından Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki harekatını Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ile sürdüreceğini açıkladı. (19.03.2018)  

Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek

Menbiç'i ziyaret eden ABD'li general Funk, Amerikan askerlerinin bu bölgede kalacağını söyledi. Afrin harekâtını Menbiç'e genişletebileceğini duyuran Türkiye, ABD'li birliklerin bölgeden çekilmesini istiyor. (07.02.2018)  

Benzer içerik

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch

Türkiye ve ABD Menbiç haritasını belirledi 25.05.2018

Suriye konulu Türkiye - ABD Çalışma Grubu Menbiç konusunda yol haritasının ana hatlarını belirledi.

Deutschland Mevlüt Cavusoglu spricht auf der Reisemesse ITB in Berlin

Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç’te birlikte hareket edeceğiz 27.04.2018

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ilk görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye’nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

München MSC 2018 | Mevlüt Cavusoglu

Çavuşoğlu'nun ABD'deki Menbiç görüşmesi ertelendi 15.03.2018

Ankara, ABD ve Türkiye dışişleri bakanları arasında YPG'nin Menbiç'ten çekilmesiyle ilgili 19 Mart'ta Washington'da yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini duyurdu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Maranki hakkında soruşturma başlatıldı

Akit TV'de sarfettiği ve "iç savaş tehdidi" olarak yorumlanan ifadeleri nedeniyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı.  

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  