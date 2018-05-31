 Türkiye ve ABD Menbiç konusunda anlaştı | TÜRKİYE | DW | 04.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye ve ABD Menbiç konusunda anlaştı

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Washington'da yaptığı görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'le ilgili bir yol haritasını onayladığı duyuruldu.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo

Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlıkları, ABD ile Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığını duyurdu. Ortak açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında Pazartesi günü Washington'da yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından geldi.

Çavuşoğlu da Twitter üzerinden de bir açıklamada bulunarak, görüşmede "ikili ilişkileri, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını" ifade etti.

Ortak açıklamada, "İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki bakan bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır" denildi. 

Açıklamada, bakanların çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

"İki Bakan Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit etmiştir" denilen açıklamada, bakanların "ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları" ve "terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurguladıkları" belirtildi.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Menbiç'in önemi

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce ise Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda ön mutabakata vardığını ve YPG'nin bu bölgeden çekilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söylemiş, ABD ise bu noktada herhangi bir anlaşmanın sözkonusu olmadığını açıklamıştı.


Video izle 25:57
Şimdi canlı
25:57 dk

Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da

DW,rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ankara-Washington hattında çözüm umudu var mı?

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye uzmanı Dr. Simon Waldman, Menbiç konusunda uzlaşılsa bile farklılaşan tehdit algılamaları nedeniyle Türk-Amerikan müttefiklik ilişkisinin parçalanmakta olduğuna dikkat çekti. (03.06.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

Benzer içerik

Turkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu, meets Tim Sebastian on DW's political interview show Conflict Zone.

Mevlüt Çavuşoğlu: Batı ikiyüzlü davranıyor 31.05.2018

DW'nin Conflict Zone programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı'nın darbe girişiminde Türkiye'yi yalnız bıraktığını ve "ikinci sınıf ülke" muamelesi gösterdiğini savundu.

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch

Türkiye Menbiç için takvim açıkladı 30.05.2018

Dışişler Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda "ön mutabakat sağladığı" yol haritasının yaz sonuna kadar hayata geçirilebileceğini söyledi. ABD ise Türkiye ile herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Deutschland Mevlüt Cavusoglu spricht auf der Reisemesse ITB in Berlin

Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç’te birlikte hareket edeceğiz 27.04.2018

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ilk görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye’nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild USA Türkei Beziehungen (picture-alliance/abaca/S. Corum)

Ankara-Washington hattında çözüm umudu var mı?

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye uzmanı Dr. Simon Waldman, Menbiç konusunda uzlaşılsa bile farklılaşan tehdit algılamaları nedeniyle Türk-Amerikan müttefiklik ilişkisinin parçalanmakta olduğuna dikkat çekti. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  