Türkiye ve ABD Menbiç konusunda anlaştı

Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlıkları, ABD ile Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığını duyurdu. Ortak açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında Pazartesi günü Washington'da yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından geldi.

Çavuşoğlu da Twitter üzerinden de bir açıklamada bulunarak, görüşmede "ikili ilişkileri, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını" ifade etti.

Ortak açıklamada, "İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki bakan bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır" denildi.

Açıklamada, bakanların çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

"İki Bakan Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit etmiştir" denilen açıklamada, bakanların "ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları" ve "terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurguladıkları" belirtildi.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Menbiç'in önemi

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce ise Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda ön mutabakata vardığını ve YPG'nin bu bölgeden çekilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söylemiş, ABD ise bu noktada herhangi bir anlaşmanın sözkonusu olmadığını açıklamıştı.





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DW,rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe