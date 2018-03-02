Türkiye sınırını geçen Yunan askerler tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 02.03.2018

Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne'de gözaltına iki Yunan askeri, savcılıktaki ifadelerinin ardından "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Yunan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutuklanmasına karar verdi.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri tarafından Perşembe akşamı Pazarkule yakınlarında gözaltına alınan Yunan askerlerin tüfeklerine ve cep telefonlarına el konulmuştu. Yunan ordusu, Türkiye sınırındaki Kastanies (Kestanelik) karakolunda görev yaptığı bildirilen askerlerin, Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek Türkiye sınırını geçtiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iki asker, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdü.

Yunanistan'ın iade girişimleri

Mahkemenin tutuklama kararı, Yunan yetkililerin askerlerin iadesi için girişimleri sürerken geldi.

Yunan askeri sözcüsü Nikolaos Fanyos, AFP'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın askerlerin iade edilmesi amacıyla temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos da Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü söyledi. Tzanakopulos, "İyi bir görüşmeydi. İlgili yasal prosedürler hemen başlayacak. İki Yunan vatandaşının kısa zamanda döneceğini ümit ediyoruz" dedi.

Takas iddialarına yanıt

Tzanakopulos, Türkiye'de tutuklanan askerlerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iadesi için kullanılmasından endişe edip etmediklerine dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yunan hükümetinin olası bir takas konusunda Türkiye ile müzakerelere girme ihtimaline dair çeşitli senaryoları sabahtan beri duyuyorum. Bunlar üzerinde yorum yapmaya değmeyecek casusluk ve komplo teorileri."

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın büyük bölümünü Meriç Nehri belirliyor. Geri kalan bölümün büyük kısmında da tel örgü bulunuyor.

Ankara ile Atina arasında son dönemde gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükselten gelişmelerin başında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan sekiz Türk askerin Türkiye'ye iade edilmemesi geliyor.

rtr,AFP,AP/CÖ,BÖ

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