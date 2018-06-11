 Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye görüşmesi | DÜNYA | DW | 13.06.2018

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DÜNYA

Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye görüşmesi

Türkiye, İran ve Rusya’dan yetkililerin Suriye'deki anayasal süreç ile ilgili BM yetkilileriyle bir araya geleceği açıklandı. Oluşturulacak anayasa komisyonu ülkede seçimlere doğru ilk adım olarak görülüyor.

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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

Türkiye, İran ve Rusya'dan yetkililerin Cenevre'de Suriye için bir anayasa komisyonu oluşturmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ile biraraya gelecekleri belirtildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmenin 18-19 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

De Mistura'nın açıklamasında diğer ülkelerin temsilcilerinin de ilgili konuları görüşmek üzere buluşmaya davet edileceği belirtildi. Suriye'de savaş sonrası siyasi süreç kapsamında düzenlenecek seçimler için ilk adım olarak görülen anayasayı oluşturacak komisyonun üyelerini de De Mistura’nın belirlemesi bekleniyor.

Ruhani: Suriye'den çekilebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyaç kalmadığını söyleyerek, ülkeden çekilebileceklerinin sinyalini vermişti.

Geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirdiği zirve sonunda bir siyasi çözüme yönelik adımlar ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik bir yol haritası belirlenmişti. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, "Suriye halkının desteğini alacak bir anayasayla sonuçlanmak üzere, Suriye halkının özgür iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyelilerin BM'nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olma gerekliliğini yinelemişlerdir" ifadeleri yer almıştı.

DW,rtr/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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