Türkiye: Operasyon yerinde tepki

Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye hava saldırısına ilişkin olarak Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndana geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonun “yerinde bir tepki olarak görüldüğü” vurgulandı. Açıklamada, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Esad yönetimi sivilleri öldürmekle suçlanarak, "Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir” denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin "bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna” inandığına dikkat çekildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Suriye'ye yapılan operasyondan önce Türkiye'nin bilgilendirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklaması

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, "Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi” ifadesini kullandı. "Bu menfur saldırının sorumluları hesap” vermesi gerektiğini vurgulayan Kalın, "Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz” dedi.

Kalın açıklamasında, "kimyasal silahların oluşturduğu tehdidin, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmediğine” dikkat çekti.

Erdoğan da Duma iddialarına tepki göstermişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarına tepki göstermişti. Erdoğan, Salı günü AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecek" demişti.

DW,DHA/JD,HS

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