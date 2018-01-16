 Türkiye Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali′ne desteği kesti | ALMANYA | DW | 02.03.2018
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ALMANYA

Türkiye Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'ne desteği kesti

Türkiye’nin bu sene 23'üncü kez yapılacak Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'ne iki yıldır teşvik vermediği ortaya çıktı. Festival yönetimi, destek kesildiği için programı küçültmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Logo 23. Filmfestival Türkei Deutschland

Nürnberg'de bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Türkiye-Alman Film Festivali mali problemlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Festival yönetiminin verdiği bilgilere göre, festivale yaklaşık 10 yıldır teşvik sağlayan Türkiye son iki senedir desteğini kesti. Festival Direktörü Adil Kaya, Türkiye'nin teşvik vermemesi nedeniyle geçen yıl 50 bin euroluk finansman açığı doğduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Kaya, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın bu yıl da karara "gerekçe göstermeden" festivalin teşvik talebini geri çevirdiğini söyledi.

"Programı küçültmek zorunda kaldık"

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye festival bütçesine her sene 50 bin ile 60 bin euro arasında katkı sağlıyordu. Film festivalinin hayata geçirilmesinin toplam maliyetinin 360 bin euro dolayında olduğu belirtiliyor.

Film Festivali Yönetmeni Ayten Akyıldız, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, son iki yıldır Kültür Bakanlığı'nın festivale destek vermediğini doğruladı. Akyıldız, "Türkiye'nin yurt dışındaki birçok etkinliğe bütçe ayıramadığını biliyoruz. 2017'de destek alamadık, 2018'de de desteğimiz geri çevrildi, festivalimiz sadece Almanya'dan destekleniyor" dedi. Akyıldız, "Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile görüştüğümüzde Türkiye'nin gündeminden dolayı bu tür yapılan desteklere son iki yılda bütçe ayrılmadığı söylendi" dedi.

Türkiye'den desteğin kesilmesi sonrası programı küçültmek zorunda kaldıklarını belirten Akyıldız, ancak bunun çok kolay olmadığını söyledi. "Çünkü festival gerçekten bir köprü hâline geldi" ifadesini kullanan Akyıldız, "Ama içerikten ödün vermedik" diye ekledi

Plakat 23. Filmfestival Türkei Deutschland

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"Sanatçılar nefes almak için geliyor"

Şimdiki gibi kriz dönemlerinde festivali canlı tutmanın iki ülke arasındaki diyaloğu korumak için önemli olduğunu belirten Festival Direktörü Kaya ise "En azından Alman tarafının konuya bakışı böyle" dedi. Bazı sinemacılar için Türkiye'deki koşulların giderek ağırlaştığını ifade eden Kaya, "Bu yüzden buraya geliyorlar. Nefes alabilmek için festivallere ihtiyaçları var" diye konuştu.

Kaya, festival ekibinin çabaları ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yanı sıra Nürnberg Belediye Başkanı Ulrich Maly'nin destekleri sayesinde festivalin "iflasını ilan etmek zorunda kalmadığını"; Alman Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü ve Bavyera Film ve Televizyon Fonları gibi kurum ve kuruluşların sponsorluk desteğini kazanabildiğini söyledi.

Festival programı

9 Mart-18 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Nürnberg kentinde düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Film Festivali'nde toplam 40 filmin gösterilmesi bekleniyor. Yaklaşık 70 sanatçının katılacağı festivali 10 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Festivalin bu yılki açılış filmi aynı zamanda dünya prömiyerini de yapan, Ercan Kesal yönetmenliğindeki "Fındıktan Sonra". Kapanış filmi olan, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Kaybedenler Kulübü Yolda"nın de dünya prömiyerini bu festivalde yapması bekleniyor.

DW,dpa/BÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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