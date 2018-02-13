 Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği | AVRUPA | DW | 13.02.2018
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AVRUPA

Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği

Kardak Kayalıkları Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden gerginliğe neden oldu. Başbakan Yıldırım mevkidaşı Tsipras ile telefonda görüşürken, dışişleri bakanlıklarından karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Symbolbild Türkei & Griechenland (Getty Images/NurPhoto)

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras, Kardak Kayalıkları gerginliğiyle ilgili olarak telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın "son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu ve tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiğini" vurguladığı bildirildi.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada geçtiği belirtilen görüşmede, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı noktasında mutabık kalındığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Kardak Kayalıkları'nda yaşanan iki farklı olaydan ötürü gerilmişti. İlk gerginlik, Pazartesi gecesi Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botunun ona engel olan Türk botuyla çarpışmasıyla ortaya çıkmış, ardından Salı günü öğlen saatlerinde Türk botlarının Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy'den (Kos) gelen 4 Yunan botunun Kardak'a gelmesini engellemesiyle tırmanmıştı.

Bakanlıklar arasında söz dalaşı

Yıldırım-Tsipras görüşmesinden önce, Türk ve Yunan dışişleri bakanlıklarından olayla ilgili karşılıklı açıklamalar geldi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada "İnsan hayatını riske atan bu tür tehlikeli olaylar, Türkiye'nin son günlerde giderek artan biçimde gösterdiği provokatif davranışın sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin "uluslararası hukuku ihlal etmekten vazgeçmesi gerektiğinin" ifade edildiği metinde, "bu tür fiillerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamadığı" vurgulandı. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Yunanistan "kendi kamuoyunu yanıltmak" ve "gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmakla" suçlandı.

Türk bakanlık müsteşarının olayla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aradığının kaydedildiği açıklamada, "Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiği, bunlara müsamaha gösterilmeyeceği, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığı ve Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğinin açık şekilde iletildiği" belirtildi.

Türk Dışişleri'nden gelen açıklamaya Yunanistan'dan yanıt geldi. Yunan Dışişleri Sözcüsü Aleksandros Yennimatas, "Türkiye'nin sağduyusunu kaybettiğini" söyledi. Yennimatas, "uluslararası hukuku ihlal etmenin ötesinde, Türkiye'nin coğrafya bilgisinin eksik olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışması sonrası AB, Salı günü Türkiye'yi AB üyesi komşunun egemenlik haklarına saygılı olmaya çağırmıştı. Pazartesi günü ise AB Komisyonu, Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyindeki doğal gaz sondaj çalışmalarını engellemesine tepki göstermiş ve Türkiye'ye ablukayı kaldırma çağrısında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA,DW/BÜ,BK

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