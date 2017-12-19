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TÜRKİYE

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi çözüldü

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği vize hizmetlerinin yeniden başlayacağını duyurarak Türk hükümetinin verdiği güvenceye işaret etti. Ancak Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği herhangi bir güvencenin verilmediğini duyurdu.

Türkei geschlossene US-Botschaft in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin yeniden başladığına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Türk makamlarının Amerikan hükümetine verdiği güvenceler doğrultusunda “ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır” denildi.

"Başka soruşturma yok"

Açıklamada ekim ayından bu yana Türk hükümetinin, "Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığını, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Türk hükümetinin ileride ABD temsilciliklerinde çalışan personeli gözaltına almak istediğinde, Türk makamlarının ABD hükümetini önceden bilgilendireceği kaydedildi.

Açıklamada tutuklu yerel misyon çalışanlarına ve OHAL kapsamında tutuklanan ABD vatandaşları hakkındaki davalara yönelik kaygıların ise sürdüğü vurgulandı. ABD yetkililerinin bu "davaların tatmin edici bir çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeleri” sürdüreceğine de dikkat çekildi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği: Güvence verilmedi

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin vize hizmetlerinin yeniden başlanacağını duyurmasının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tarafından da bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada ABD’nin sözünü ettiği güvencelerin verilmediğine dikkat çekildi ve “Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz” denildi. 

Açıklamada, “Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz” ifadesi kullanıldı. 

Washington Büyükelçiliği’nin açıklamasında, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik “vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak bugün itibarıyla eski düzene dönme kararının” memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Karşılıklık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi. 

Ayrıca ABD’de Türk vatandaşları hakkında açılan davalara ilişkin Türkiye’nin endişelerinin sürdüğü belirtilerek Türk yetkililerin “bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceği” kaydedildi. 

ABD'nin vize kısıtlama kararı

ABD Büyükelçiliği'nin bu açıklaması ile vize hizmetlerinde Türk vatandaşlarına yönelik randevu kısıtlaması kaldırılmış oldu.

19 Aralık’ta yapılan açıklamada, "Uzun bekleme sürelerine rağmen ABD, Türkiye Misyonu göçmen olmayan vize işlemlerine devam etmektedir. Ocak 2019 için randevu alınabilir ve başvuracaklar her zaman olduğu gibi Türkiye dışından başvurmayı da seçebilirler” ifadelerine yer verilmişti.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Arada iki taraftan da yumuşama sinyalleri gelse de sonrasındaki çelişkili açıklamalar kafa karışıklığı yaratmıştı.

DW/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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