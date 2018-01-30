Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde sonlarda yer aldı | GÜNDEM | DW | 01.02.2018

World Justice Project ya da Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü 2017-2018 endeksine göre, Türkiye 113 ülke arasında 101'inci sıraya gerilerken, özgür basın da dahil olmak üzere devlet üzerindeki denetimin etkinliğinde 113 ülke arasında 111'inci sırada yer aldı. Bu kategoride Türkiye'yi Venezuela ve Zimbabve takip etti.

Türkiye hukukun üstünlüğü 2017-2018 endeksinde Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda yer alan 13 ülke arasında sonuncu sırada yer alırken, orta üst gelir grubunda yer alan 36 ülke arasında ise sadece Venezuela'nın önünde yer alabildi.

En büyük gerileme düzenleyici çerçeve ve sivil adalet ilkelerinde gerçekleşti.

Hukukun üstünlüğü 2017-2018 listesinde ülkeler devlet üzerindeki denetim gücü, yolsuzluk, açık devlet, temel haklar, düzen ve güvenlik, düzenleyici çerçeve, sivil ve cezai adalet gibi sekiz ana kalem üzerinden değerlendiriliyor.

Türkiye endekste temel haklarda 107'inci sırada, düzen ve güvenlikte 106'ıncı sırada yer aldı, düzenleyici çerçeve ilkesinde 84'üncü sırada, açık devlet ilkesinde 93'üncü, yolsuzluğun engellenmesinde 54'üncü, sivil adalette 94'üncü sırada, cezai adalet ilkesinde ise 74'üncü sırada yer aldı.

Hukukun üstünlüğü 2017-2018 endeksinde ilk sırada Danimarka yer alırken bu ülkeyi Norveç, Finlandiya, İsveç ve Hollanda takip etti. WJF'nin hukukun üstünlüğü endeksinde Venezuela son sırada yer aldı.

DW/SSB/ÖA

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