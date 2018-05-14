Türkiye BMGK ve İİT'yi toplantıya çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve törenle açılışını gerçekleştirmesi sırasında Gazze Şeridi'nde Filistinliler ve İsrailli askerler arasında çıkan olaylarda en az 55 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye uluslararası örgütleri acil toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) olağanüstü toplantı düzenlemeye davet etti. İİT'nin Cuma günü toplanması bekleniyor. BMGK'nın Türkiye'den kısa süre önce Kuveyt tarafından yapılan talep üzerine Salı günü toplanacağı açıklandı. Filistin Yönetimi de BMGK'nın olağanüstü toplantısı için çağrıda bulundu.

Ayrıca hayatını kaybeden onlarca Filistinli için Türkiye'de üç günlük yas ilan edilirken, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuyla ilgili olarak "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Ankara'nın BMGK'ya yaptığı acil toplantı çağrısıyla ilgili konuşan Bozdağ, "Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

Türkiye, büyükelçilerini çağırdı

Bozdağ, Gazze'deki olaylar sonrası Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini de istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını açıkladı. Bozdağ ayrıca Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kudüs hakkında özel bir oturum düzenleneceğini kaydetti.

ABD’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan büyükelçiliğinin açılış töreni öncesinde Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylarda Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarına göre sınırda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en az 55 Filistinli hayatını kaybetti. Bakanlık, olaylarda 2 bin 400'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze sınırında gösteriler devam ederken, ABD’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan büyükelçiliği törenle açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, törende yayınlanan video mesajında İsrail’in kendi başkentini belirleme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Trump, 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağını duyurmuş ancak ABD Başkanı'nın bu kararı uluslararası düzeyde tepkilere neden olmuştu.

Video izle 03:09 Paylaş 70. kuruluş yılında İsrail'de iki farklı vizyon E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2xUqN 70. kuruluş yılında İsrail'de iki farklı vizyon

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe