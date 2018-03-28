 Türkiye Almanya′dan 115 iade talebinde bulundu | ALMANYA | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Türkiye Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

Alman basınındaki haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye Türk vatandaşlarının iadesi için Almanya’ya 115 başvuruda bulundu. Başvuruların yaklaşık yarısında gerekçe olarak terör şüphesi gösterildi.

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazeteleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin Almanya'ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alman Adalet Bakanlığı'ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54'ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.

Gazetelerin haberinde, 2015 yılında Almanya'da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13'ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.

Haberde, Almanya'nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mart ayının başında başkent Berlin'e yaptığı ziyarette, Almanya'yı terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK ve Gülen yapılanmasına karşı yeterince girişimde bulunmamakla suçlamıştı. Çavuşoğlu, Gülen yapılanmasına mensup 768 kişinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 401'ine iltica hakkı tanındığını dile getirmişti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'ya Salih Müslim için tutuklama ve iade talebi

Türkiye, haftasonu Berlin'de bir mitinge katılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçici olarak tutuklanması ve iadesi için Almanya'dan talepte bulundu. Müslim, 27 Şubat'ta Çekya'da serbest bırakılmıştı. (05.03.2018)  

Türkiye'den iltica başvuruları artmaya devam ediyor

Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptıkları iltica başvurularında artış devam ediyor. 2018'in ilk iki ayında iltica talebinde bulunan Türklerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 kişi arttı. (28.03.2018)  

Almanya daha fazla Türk’e iltica hakkı tanıyor

Almanya geçen yıla kıyasla daha fazla Türk vatandaşına iltica hakkı tanıdı. Türk vatandaşlarının Almanya’da olumlu sonuçlanan iltica başvurularının oranı Ocak 2017’de yüzde 6,4’ken bu oran Ocak 2018’de yüzde 38,2 oldu. (03.03.2018)  

Benzer içerik

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Türkiye'den iltica başvuruları artmaya devam ediyor 28.03.2018

Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptıkları iltica başvurularında artış devam ediyor. 2018'in ilk iki ayında iltica talebinde bulunan Türklerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 kişi arttı.

Türkiye’nin iade talebine ret 16.03.2018

Atina, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerle ilgili iade talebini üçüncü kez reddetti.

Griechenland Prozess Soldaten aus der Türkei

İlticacı askerlerin iade talebine ret 16.03.2018

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili üçüncü kez iade talebini reddetti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Türkiye Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

Alman basınındaki haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye Türk vatandaşlarının iadesi için Almanya’ya 115 başvuruda bulundu. Başvuruların yaklaşık yarısında gerekçe olarak terör şüphesi gösterildi. 

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 