  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye 2,5 milyar dolara S-400 aldı

Rus silah şirketi Rostek, Türkiye'nin 4 adet S-400 satın aldığını açıkladı. Türkiye S-400'ler karşılığında toplam 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov'un Kommersant gazetesine yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Rusya'dan dört adet S-400 füze savunma sistemi satın aldı.

Türkiye'nin söz konusu S-400'ler için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyeceğini söyleyen Çemezov, Türk ve Rus maliye bakanlıklarının söz konusu füzelerin satışını düzenleyen kredi anlaşmasının çerçevesi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmaya göre, Türkiye toplam bedelin yüzde 45'ini avans olarak ödeyecek, kalan yüzde 55'lik kısım için ise Rusya, Türkiye'ye kredi sağlayacak.

Çemezov, Moskova'nın ilk sevkiyatını 2020'nin Mart ayında gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi. Rostek'in genel müdürü, Türkiye'nin oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip S-400 füze savunma sistemlerini alan ilk NATO üyesi olduğunun da altını çizdi.

ABD'den eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen eylül ayında Rusya ile füze sistemleri için imzaların atıldığını duyurmuş ve kapora da verildiğini söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kasım ayında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıklamış ve Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söylemişti.

ABD, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alma planlarını eleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu planlardan endişe duyulduğu, sistemin NATO'nun kullandığı diğer donanımlarla uyumsuz olabileceği belirtilmişti.

DW/Reuters/SÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Putin Türkiye'ye gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir günlük ziyaret için Ankara'ya gitti. Görüşme kararı ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası alındı. (11.12.2017)  

Türk-Rus ilişkilerinde "zorunlu" ortaklık dönemi

Erdoğan ve Putin ilişkilerde iyileşme mesajları verdi. DW Türkçe’nin görüştüğü uzmanlara göre Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği çok hassas bir zeminde ilerleyen "zorunlu" bir ortaklık. (14.11.2017)  

Canikli: S-400 füzeleri satın alındı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıkladı. Canikli Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söyledi. (12.11.2017)  

NATO komutanı: S-400'lere karşı baskıyı sürdüreceğiz

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi. (09.11.2017)  

Benzer içerik

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

NATO komutanı: S-400'lere karşı baskıyı sürdüreceğiz 09.11.2017

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

Türkiye S-400'lere 2 milyar dolar ödeyecek 02.11.2017

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze sistemleri için 2 milyar doların üzerinde ödeme yapacağını belirtti.

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC)

Erdoğan'dan Esad'a terörist suçlaması 27.12.2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "terörist" dedi ve Suriye'nin yeni döneminde "Esad'la yürümenin mümkün olmadığını" söyledi.

Rohingya Müslümanı kadın

17 çarpıcı karede 2017

Trump, mülteci krizi, nükleer tehditler ve #MeToo hareketi… 2017'nin en çarpıcı karelerinin içinde dünyayı sarsan bu başlıkların yanı sıra üzerine düşünmeye değer başka kareler de var. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +