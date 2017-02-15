 ″Türkiye şeytan üçgeninin parçası″ sözlerine yalanlama | DÜNYA | DW | 08.03.2018
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DÜNYA

"Türkiye şeytan üçgeninin parçası" sözlerine yalanlama

Suudi Arabistan veliaht prensinin Türkiye'yi "şeytan üçgeninin parçası" olarak nitelendirdiği yönünde Mısır medyasında çıkan haberlere yalanlama geldi.

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Suudi Arabistan'ın 33 yaşındaki veliaht prensi Muhammed bin Salman

Türkiye'yi "şeytan üçgeninin parçası" olarak nitelendirdiği öne sürülen Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın sözleriyle ilgili Riyad yönetiminden açıklama geldi.

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Alman haber ajansı dpa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, veliaht prensin Türkiye'yi "şeytan üçgeni" içerisindeki ülkeler arasında saydığı yönünde çıkan haberleri yalanladığını bildirdi. Habere göre açıklamada "veliaht prensin Müslüman Kardeşler ve radikal gruplara atıfta bulunduğu" savunuldu.

32 yaşındaki Suudi prensin sözlerini gündeme taşıyan Mısırlı El Şuruk gazetesi olmuştu.

Gazete, bu haftaki Kahire ziyareti sırasında Mısırlı gazetecilerle bir araya gelen prensin sözlerini sayfalarına taşımıştı. Gazeteye göre veliaht Prens, İran, Türkiye ve radikal grupların bölgede şeytan üçgeni oluşturduğunu söylemişti. Gazetenin dün yayınlanan haberinde veliaht Prensin Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle sona eren halifeliği canlardırmaya çalışmakla suçladığı da aktarılmıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son dönemde görüş ayrılığına neden olan başlıklar arasında Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'e olan desteği, Katar krizi ve Ankara'nın Tahran'la ilişkilerindeki yakınlaşma öne çıkıyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'da yasaklı olan Müslüman Kardeşler'e destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Riyad'ın liderliğindeki Körfez ülkelerinin, teröre destek vermekle suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve ekonomik yaptırım uygulama kararına karşı çıkan ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında patlak veren krizde Ankara, Katar'a açık desteğini veren ülkelerden biri olmuştu. Krizin çözümü için diplomasi trafiği yürüten Türkiye, yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan gıda ve su sıkıntısını gidermek için Katar'a yardım göndermişti.

İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak gören Suudi Arabistan ayrıca Tahran yönetiminin Suriye'deki savaşta sahadaki varlığını artırmasından endişe duyuyor. Türkiye, Suriye savaşında diplomatik çözüm bulunması çerçevesinde İran ve Rusya ile temeli Astana görüşmelerinde atılan üçlü bir girişim yürütüyor.

rtr,dpa/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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"Türkiye şeytan üçgeninin parçası" sözlerine yalanlama

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