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DÜNYA

Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yıllık raporunda Türkiye'yi "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" kategorisine aldı.

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ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, 2018 Dünya Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Raporda siyasal haklar ve bireysel özgürlüklerde gerilemeler yaşandığı gerekçesiyle Türkiye'yi özgür olmayan ülkeler kategorisine indirdi.

Raporda Türkiye'de anayasa referandumuyla gücün tek elde toplandığı, seçilmiş belediye başkanlarının toplu halde görevden alındıkları, ayrıca aktivist ve devlet düşmanı olarak tanımlanan kişilerin keyfi soruşturmalara maruz kaldığı ve kamu çalışanlarının da görevden alındığına işaret edildi.

Tüm bunların neticesinde de vatandaşların hassas konularda düşüncelerini açıklamaktan çekindiği belirtilen raporda, Türkiye'nin statüsünün kısmen özgür olmaktan çıkarılarak özgür olmayan ülke kategorisine alındığı ifade edildi.

Kuruluşun raporunda Türkiye'nin siyasal haklar derecesi 4'ten 5'e geriledi, sivil özgürlüklerin derecelendirmesi de 5'den 6'ya düştü. Raporda 1 ve 7 arasında not verilirken 7 en kötü notu oluşturuyor. Türkiye'nin notunun 2014'ten bu yana düştüğü aktarıldı.

Muhalifler üzerindeki baskı arttı

Raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk hükümetinin muhaliflerine yönelik baskısının 2017 boyunca devam ettiği belirtildi. Raporda "2016'daki darbe girişimine verdiği karşılığın giderek yayılan bir cadı avına dönüşmesiyle 60 binden fazla kişi gözaltına alındı, 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı ve 150'den fazla gazeteci tutuklandı" denildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarısız 2016 darbe girişimi sonrasında muhalifler üzerindeki baskıyı genişletti ve yoğunlaştırdı" denilen raporda, bunun gözaltındaki Türk vatandaşları, kapatılan medya organları ve el konulan işletmeler açısından korkunç sonuçlar yarattığı ifade edildi.

"Temizlik operasyonlarından Kürt azınlığın da etkilendiği" kaydedilen raporda, "Bu da Türkiye'nin komşu Suriye ve Irak'a diplomatik ve askeri müdahalelerini tetiklemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Özgürlükler dünya genelinde geriledi

Raporda demokrasinin dünya genelinde 2017 yılında onlarca yıldır en ciddi krizine maruz kaldığını, özgür ve adil seçimler, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin dünya çapında saldırıya uğradığı belirtildi.

195 ülkenin incelendiği raporda özgür 88 ülke özgür olarak tanımlandı. Kısmen özgür ülke sayısı da 58 olarak belirtildi. 49 ülke ise özgür olmayan ülke kategorisinde yer aldı. Türkiye ile birlikte Zimbabve de "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" kategorisine düştü.

DW/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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