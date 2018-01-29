 Türk Tabipleri Birliği bildirisine desteğe gözaltı | TÜRKİYE | DW | 02.02.2018
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TÜRKİYE

Türk Tabipleri Birliği bildirisine desteğe gözaltı

Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin'e yönelik askeri harekat sonrası yayınladığı bildiriye destek verdiği iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mitglieder der Turkish Medical Association (TTB) verhaftet (DHA)

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' bildirisine sosyal medyada destek verdikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay da var.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Cevahir Canpolat, yazar Emek Erez, Öğrenci Kolektifleri'nden Aysu Simge Taştan, Kaos GL dergisinden LGTBİ aktivisti Ali Erol, avukat Kemal Ulusoy ve belgesel yönetmeni Sibel Tekin gözaltına alınarak emniyete götürülen diğer isimler arasında.

Avukat Kemal Aytaç'ın da evine gece saatlerinde hakkında gözaltı kararı bulunduğu gerekçesiyle baskın yapıldı, ancak Aytaç evinde bulunamadı. Aytaç, Perşembe günü İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adalet nöbeti eyleminde TBB bildisini okumuştu.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yaptığı ve barış çağrısında bulunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi çeken TTB hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma açılmıştı. "Terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Salı günü aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de olduğu 11 kişi için gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından Türkel, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise bildiriyle ilgili, "Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DW, GY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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