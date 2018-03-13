 Türk hava sahası Erbil′e açılıyor | TÜRKİYE | DW | 23.03.2018
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TÜRKİYE

Türk hava sahası Erbil'e açılıyor

Türkiye bağımsızlık referandumu sonrası kapattığı hava sahasını IKBY'ye tekrar açıyor. Başbakan Yıldırım, hava sahasının sivil amaçlı uçuşlara açılacağını duyurdu.

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Türkiye bağımsızlık referandumu sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattığı hava sahasını kısmen açıyor. Açıklama, Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, sivil amaçlı ticari uçuşların başlayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yıldırım "Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek" dedi.

Yıldırım, kararın sadece Erbil'i kapsadığını, Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyeceğini de duyurdu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de IKBY'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından hava sahasını kapatma kararı almıştı. Kararla birlikte Türk hava sahası IKBY'deki havalimanlarından kalkan ve bu havalimanlarına inen tüm uçuşlara kapatılmıştı.

IKBY'ye uluslararası uçuşlar da referandumun ardından bu hafta ilk kez başladı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, havalimanlarında kontrolü sağladıklarını belirterek uçuşlara izin verme kararı almıştı. Türkiye, İran ve Bağdat'taki merkezi yönetimin karşı çıktığı IKBY'deki referandumda Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürtlerin yüzde 92'si bağımsızlığa destek vermişti.

AP/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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