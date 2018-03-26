 Türk ekonomisinde yüzde 7,4′lük büyüme | TÜRKİYE | DW | 29.03.2018
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TÜRKİYE

Türk ekonomisinde yüzde 7,4'lük büyüme

Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakaladı. Türkiye bu büyüme oranı ile Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017'de Türk ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Yılın son çeyreğinde 7,3'lük büyüme kaydeden Türk ekonomisi, Orta Vadeli Program hedefini 1,9 puan aşmış oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.

Türkiye, bu büyüme oranı ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında geçtiğimiz yıl en fazla büyümeyi kaydeden İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. İrlanda geçtiğimiz yıl yüzde 7,8'lik büyüme yakalamıştı.

Büyüme rakamlarını sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında lider olduğuna işaret etti. 

G20 ülkelerinin yıllık ortalama büyümesi yüzde 3,8 oldu. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Çin, geçtiğimiz yıl yüzde 6,9, Hindistan yüzde 6,4 büyüme gösterdi.

Enflasyonun geçen ay yüzde 10.26 olarak gerçekleştiği Türk ekonomisinde döviz kurunda yaşanan dalgalanma ise sürüyor. Dolar güne yüzde 0,04 düşüşle başladı ve 4 liranın üzerinde seyretti. Euro da düne göre yüzde 0,04 artışla 4.9445 düzeyinde işlem görüyor.

DHA,AFP,DW/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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