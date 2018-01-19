 Türk diplomatları hedef alan Yunan suikastçıya verilen cezaevi iznine tepki | AVRUPA | DW | 09.02.2018
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AVRUPA

Türk diplomatları hedef alan Yunan suikastçıya verilen cezaevi iznine tepki

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu 11 kişinin öldürülmesinden sorumlu olan suikastçı Kufodinas'ın son 4 ayda ikinci kez cezaevinden 2 günlük çıkış izni alması, ABD ve İngiltere'nin tepkisini çekti.

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Yunanistan'da 11 kişinin ölümünden sorumlu tutularak müebbet hapis cezasına çarptırılan aşırı solcu suikastçı Dimitris Kufodinas'a 48 saatliğine hapisten çıkış izni verilmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bir Yunan televizyon kanalının haberine göre, 59 yaşındaki Kufodinas, bugün cezaevinden ayrılmasının ardından avukatı ve aile üyeleriyle buluştu. Kufodinas'ın üst düzey üyesi olduğu aşırı solcu "17 Kasım" örgütü, 1975 ile 2000 yılları arasında Türk, ABD'li, İngiliz ve Yunan diplomat ve askeri yetkililerin de hedef alındığı 23 suikast düzenlemişti.

Kufodinas, bu eylemlerden 11'inde yer aldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kufodinas'ın geçici olarak serbest bırakılma kararı, kurban yakınları ve Yunan muhalefet partilerinin yanı sıra İngiltere ve ABD tarafından da kınandı. İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Kate Smith, "Yaptıklarından pişmanlık dahi duymayan bir teröristin bir kez daha cezaevinden çıkmasına izin verilmesi bizi aşırı derecede hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı "Hüküm giymiş teröristlerin cezaevinden tatil için çıkmayı hak etmediğine inanıyoruz" tweet'ini retweet'ledi.

Dört ayda ikinci izin

1991 yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün öldürüldüğü cinayet ve Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'ya yönelik suikast girişiminin faili olan Kufodinas, 1994 yılında ise Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinde rol oynamıştı.

Kufodinas'a Kasım 2017'de de 48 saatlik bir izin verilmiş, karar yine tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığının o dönem yayımladığı açıklamada, "Ülkemiz diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasını hoşgörmek mümkün değildir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır" denilmişti.

Griechenland Dimitris Koufontinas 2-tägiger Freigang gewährt

Kufodinas, Kasım ayında da iki günlük izinle cezaevinden çıkmıştı.

1975 yılında CIA'in Atina şefi Richard Welch'in öldürülmesinden de sorumlu olan ve adını 1967-1974 askeri cuntasına karşı ayaklanan bir öğrenci hareketinden alan  17 Kasım örgütünün son kurbanı, 2000 yılında İngiliz askeri ataşesi Stephen Saunders olmuştu.

DW/AP,AFP/BÜ,BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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