 Türk askerler ″kaçırılmaktan korkuyor″ | AVRUPA | DW | 16.05.2018
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AVRUPA

Türk askerler "kaçırılmaktan korkuyor"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerler, "kaçırılmaktan korktukları için" başka bir ülkeye gitmek istiyor.

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Sekiz askerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmişti.

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan "korktuklarını" açıkladı.

Davaya ilişkin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, askerlerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesiyle Yunanistan'da kalmaktan korktuğunu dile getirdi. Alivizatos, Türk askerlerinin eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir Avrupa Birliği ülkesinde ya da başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti. 

Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ve iadesini istediği sekiz askerden ikisine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı. 

Edirne Türkei 2 griechische Soldaten inhaftiert

Edirne'de tutuklanan iki Yunan askeri, "askeri casusluk" ile suçlanıyor.

Yunanistan'a sığınan Türk askerler, Ankara-Atina hattında gerginliğe neden olan konularınn başında geliyor. Gerginlik, iki Yunan askerinin Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle Mart ayında gözaltına alınmasıyla daha da tırmanmıştı. Askeri casuslukla suçlanan Yunan askerleri, "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada askerlerin takas edilmesini önermişti. Bu öneri, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos tarafından reddedilmişti.

Sekiz askerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

DW,AFP/ÖA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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