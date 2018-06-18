Türk askerinden Menbiç hattında devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Menbiç bölgesinde devriye faaliyeti başlatmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan Ordu'da düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

ABD ile yapılan anlaşmayı adım adım hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, Türk askerlerinin Menbiç etrafında devriye gezmeye başladığını ifade etti.

Pentagon: Koordineli ve bağımsız bir faaliyet yürütülüyor

Türk ve ABD ordusunun bölgede devriye gezmeye başlamasıyla ilgili bir açıklama da Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü Eric Pahon, iki ordunun yürüttüğü devriye faaliyetlerinin koordineli ancak bağımsız yürütüldüğünü söyledi. Pentagon sözcüsü, devriyelerin şehrin dışında ve halihazırda var olan sınır çizgisinde gerçekleştiğini söyledi.

TSK, Washington ile varılan yol haritası çerçevesinde, Türk ve ABD ordusunun Fırat Kalkanı alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız olarak devriye faaliyeti başlattığını açıklamıştı.

Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah ve askeri destek Türkiye'nin tepkisini topluyor.

Menbiç yol haritası, Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'da Washington'a yaptığı ziyaret sırasında onaylanmıştı. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası Çavuşoğlu, Menbiç Türk ve ABD güçlerinin güvenliği birlikte sağlayacaklarını açıklamıştı. Menbiç yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasından bir gün önce YPG, askeri danışmanlarını Menbiç'ten çektiğini duyurmuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah ve askeri destek, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

Rtr,dpa/ÖA,HS

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