 Türk askerinden Menbiç hattında devriye | TÜRKİYE | DW | 18.06.2018

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TÜRKİYE

Türk askerinden Menbiç hattında devriye

ABD ile varılan yol haritası sonrası Türk askerlerinin bölgede devriye gezmeye başladığı açıklandı. TSK, askerin Fırat Kalkanı bölgesi ile Menbiç arasındaki hatta devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurdu.

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch (Reuters/R. Said)

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan Menbiç yol haritası çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede devriye gezmeye başladığını açıklandı. Açıklama, TSK tarafından yapıldı. TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre devriye faaliyeti Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta yapılıyor. ABD askerinin de bağımsız devriye faaliyeti başlattığı belirtiliyor.   

Anadolu Ajansı, Türk ve Amerikalı askerlerin ABD üssünün bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdiğini de duyurdu. NTV haber kanalı ise Türk askerinin Menbiç'in dış mahallelerine girdiği bilgisini paylaştı.

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Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Menbiç konusunda uygulanacak plan üzerinde anlaştıkları açıklandı. TSK duyurusuna göre, söz konusu metin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacak. (14.06.2018)

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve ABD'nin, YPG'nin boşaltacağı Menbiç'te birlikte devriye gezeceğini söyledi. (09.06.2018)

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Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü Şervan Derviş ise Türk askerinin kuzeydeki Sacu bölgesinde devriye gezdiğini belirtti. Derviş ABD askerlerinin ise Konseyin kontrolündeki güney bölgelerde devriye faaliyeti yürüttüğünü ve tarafların birbirinin bölgesine girmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Türk askeri aşama aşama Menbiç içine de girecek

Bölgedeki devriye faaliyeti hakkında bilgi veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da askerin Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına devriye gezdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" diye konuştu.

Menbiç yol haritası, Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'da Washington'a yaptığı ziyaret sırasında tamamlanmıştı. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası Çavuşoğlu, Menbiç Türk ve ABD güçlerinin güvenliği birlikte sağlayacaklarını açıklamıştı. Menbiç yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasından bir gün önce YPG, askeri danışmanlarını Menbiç'ten çektiğini duyurmuştu.

USA Mevlut Cavusoglu, Außenminister Türkei & Mike Pompeo in Washington

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo (Arşiv)

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, 2916'dan bu yana Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak nitelendirilen YPG'nin kontrolünde. ABD ise YPG'ye IŞİD'le mücadele kapsamında uzun süredir askeri destek veriyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği askeri operasyonun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki tansiyonu daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

Rtr,AFP,dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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