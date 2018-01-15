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ALMANYA

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Almanya ile Türkiye arasındaki hükümetler arası diyalog bugün yeniden başlatılıyor. Türkiye ve Almanya ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle hükümetler arası görüşmeler bir süredir yapılmıyordu.

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Alman basınında çıkan habere göre Türkiye ile Almanya arasındaki hükümetler arası konsültasyonlar yeniden başlatılıyor. Die Welt gazetesinin güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde Almanya İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle yüksek düzey Türk yetkililerin Çarşamba günü Berlin'de bir araya gelecekleri belirtildi. Görüşmelerde ele alınacak konular arasında IŞİD ile mücadele de bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerinden Suriye'ye giden ve gelen cihatçı teröristlerin çıkış noktası Almanya'dır. Diğer taraftan Türkiye defalarca ağır saldırılara hedef olmuştur. Dolayısıyla terörizm olarak nitelediğimiz fenomenle Türkiye ile işbirliği içinde mücadele etme gerekliliği değişmemiştir” dedi.

Türkiye'den Almanya'ya mülteci akını

Gazetenin haberinde ayrıca 2017 yılının Ocak ile Kasım ayları arasında 3 bin 953'ünün Kürt olduğunu beyan ettiği 7 bin 952 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya'da iltica başvurusunda bulunduğu yer aldı. Aileleriyle birlikte iltica hakkı talep eden yüksek düzey devlet memuru, asker ve diplomat sayısı da 622 olarak açıklandı.

Türk hükümeti, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve bir "temizlik" operasyonu başlatmıştı. 15 Temmuz'dan sonra en az 50 bin kişi tutuklanmış, 150 bin devlet görevlisi de ihraç edilmişti. Türkiye'de bu süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği endişeli olduğunu açıklamış ve Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığı eleştirisini yöneltmişti.

dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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