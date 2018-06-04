 Türk öğretmenlerin yeterlilik düzeyi ölçüldü | YAŞAM | DW | 18.06.2018

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YAŞAM

Türk öğretmenlerin yeterlilik düzeyi ölçüldü

Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’deki öğretmenler, mesleki eğitimini tamamlamış Kanadalı bir yetişkinin yeterlilik düzeyine sahip. Japonya ve Finlandiya’da ise öğretmenlerin eğitim düzeyi çok daha yüksek.

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Alman ile ABD’li ekonomi uzmanlarının 31 ülkede yaptığı araştırmaya göre, öğrencilerin okul başarısı ile öğretmenlerin bilişsel yeterlilik düzeyi arasında doğrudan bir bağ bulunuyor. Buna göre Türkiye ile Şili’deki öğretmenlerin yeterlilik düzeyi, temel eğitimin ardından yapılan mesleki eğitimini tamamlamış Kanadalı bir yetişkinin yeterlilik düzeyinde. 

Japonya ile Finlandiya’daki öğretmenlerin yeterlilik düzeyi ise yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış üniversite mezunu bir Kanadalı’nın düzeyinde. Alman öğretmenler ise 31 ülke arasında matematik konusunda üçüncü en iyi sırayı alırken okuma konusunda onuncu sırada yer aldı. 

Öğrencinin başarısı öğretmene bağlı 

Almanya’daki Eichstätt-Ingolstadt Katolik Üniversitesi, Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo ve ABD’deki Standford Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmada 31 ülkenin öğretmenlerinin vasıfları ile OECD tarafından yaptırılan ve öğrencilerin başarısını ölçen PISA testinin sonuçları karşılaştırıldı. Bu araştırmaya göre, öğretmenler matematik ile okuma konusunda ne kadar iyi olursa, öğrencilerin başarısı da o kadar yüksek oluyor. 

Symbolbild Bibliothek

Araştırmacılar arasında yer alan Eichstätt-Ingolstadt Katolik Üniversitesi’nden Simon Wiederhold, “Araştırılan bütün ülkeler öğretmenlerinin yeterlilik düzeyini en yüksek seviye olan Finlandiya’nınkine getirmeyi başarırsa, o zaman öğrenci performanslarındaki uluslararası farklılık yüzde 25 oranında azaltılmış olur” dedi.  

Ücret önemli faktör 

Rapora göre öğretmenlerin yeterliliği konusunda rol oynayan önemli faktörlerden birisi aldıkları ücret. Rapor, diğer üniversite mezunlarına kıyasla öğretmenler ne kadar iyi para kazanırlarsa, o oranda bilişsel düzeyi yüksek insanlar bu mesleği yapar diyor. 

Araştırmada ayrıca kadınlar ile öğretmenlerin bilişsel düzeyleri konusunda bir bağlantı tespit edildi. Kadınların, eğitim alanı dışında yüksek vasıflı iş bulma imkanı bulunan ülkelerde, öğretmenlerin ortalama bilişsel düzeyleri daha düşük çıktı. Rapor bunun sebebinin yüksek vasıflı kadınların eğitim haricindeki sektörlerde çalışmaları olarak gösterdi.

KNA/DÇÜ,HS
© Deutsche Welle Türkçe

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