SZ: Gerginlik Esad ve İran'a yarıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusundaki çelişkili mesajları ve Almanya'nın muhtemel bir askeri harekâtla ilgili tutumu bugünkü Alman gazetelerinde yer verilen konuların başında geliyor.

Süddeutsche Zeitung kriz bölgesindeki siyasi ortama ayırdığı yorumda şu görüşleri dile getiriyor:

"ABD ile Rusya arasındaki gerginliğin artması Esad ve İran'ın işine geliyor. Süper devletler arasındaki çekişme Esad ve İran'ın Suriye ve bütün bölgedeki çıkarlarına uygun düşüyor. Amerikan askerleri ile İranlı milisler arasında defalarca çatışma çıktı. Devrim muhafızları İran ile İsrail arasındaki son 35 yılın en ağır çatışmasına yol açtılar. Trump karmaşık içgüdüsüne uyup nükleer anlaşmayı fesheder ve İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler Riyad'a roket fırlatmayı sürdürürlerse gerginlik daha da artar. Suriye krizinin neden olduğu asıl risk ise, bölgesel güçler İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nüfuz kazanmaya çalışmalarından, İsrail'in ise varlığını tehdit altında görmesinden kaynaklanıyor. Böyle giderse, Trump ve Putin'in tehlikenin büyümesini önlemeleri daha da zorlaşır.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Suriye'nin yeniden zehirli gaz kullandığı yönündeki iddialara gösterilen tepkiyi şöyle yorumluyor:

"Yasaklanmış olan kimyevi silahlar cezalandırılmaksızın kentlere ya da kişilere karşı kullanmaya devam edilirse ‘güçsüzün atom bombası' yeniden kitle imha silahı olup çıkar. Suriye'den yeni bir mülteci akını başlaması işine gelmeyeceğinden, Merkel hükümeti de kimyevi silah kullananların cezalandırılmasından yana çıkıyor. Esad rejimine Birleşmiş Milletlerin onayı olmadan saldırılmasının devletler hukukuna ters düşeceğini bilmesine rağmen Almanya hükümeti ABD, İngiltere ve Fransa'ya destek çıkıyor. Başbakan Merkel aynı zamanda Almanya'nın muhtemel bir harekâta katılmasının söz konusu olmayacağını da söylüyor. Almanya'nın askeri bakımdan nasıl katkıda bulunabileceği zaten şüphe götürür. Batı'nın tehditleri bakalım Moskova'nın Esad'a bundan böyle katliamlarını belli etmeden sürdürmesini emretmesi için yetecek mi?”

Badische Zeitung Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suriye ile ilgili açıklamalarına şu satırları ayırmış:

"Fransa ve İngiltere askeri destek vererek Trump'ı çevrelemeye çalışırken, Merkel hükümeti orta yolu seçiyor. Başbakan ve Dışişleri Bakanı müttefiklerin yanında yer aldıklarını belirtmekle birlikte askeri opsiyonun kendileri için söz konusu olmadığını açıkladılar. Bu tutum, kıvırdığı gerekçesiyle Almanya'ya yöneltilen eleştirilerin haklılığını gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu ihtiyatlı yaklaşım, Suriye'de askeri çözüm olamayacağını dikkate alıyor. Aynı zamanda bütün sertleşmelere rağmen Rusya ile diyalogu devam ettirebilme şansını da arttırıyor. Doğrusu da bu olabilir.”

Rhein-Neckar-Zeitung'un aynı konudaki değerlendirmesinde de askeri opsiyona bel bağlamanın doğru olmayacağı vurgulanıyor:

"Suriye'de kimyevi silah kullanılmasının cezasız bırakılamayacağını söyleyen Almanya hükümeti pasif kalamayacağı için Avrupalı müttefikleri ile birlikte etkili kriz yönetimi geliştirmeye çalışmalıdır. Suriye anlaşmazlığında barış diplomasisi şimdilik başarı vaat etmese de, füze saldırısının plansız ve alelacele devreye sokulmasından daha etkili yaptırım imkânlarının bulunduğu unutulmamalıdır.”

DW, dpa, afp/AG, BK

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