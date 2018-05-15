 SZ: Alman olmak köklerin inkarını gerektirmez | BASIN | DW | 16.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

BASIN

SZ: Alman olmak köklerin inkarını gerektirmez

Alman futbol milli takımının Türk asıllı iki yıldızının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması ve İsrail-Gazze sınırındaki kanlı olaylar Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Süddeutsche Zeitung Alman milli futbol takımının Türk kökenli iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'de buluşması üzerine patlak veren tartışmaları şöyle yorumluyor:

"Milli takım her maçında ‘Almanya' olarak takdim edilir. Yeşil sahada top koşturan herhangi bir takım değil ‘Almanya'dır. Aday kadroda milli kimliğini anne ve babasının Alman olmasından almayan dokuz futbolcu bulunuyor. Alman olmak artık köklerini inkâr etmeyi zorunlu kılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirilmesi tartışma konusu yapılabilir. Ama turnuvadan sonra. Milli takım teknik direktörü Jogi Löw ‘Alman milli takımı formasını giyen, Almanya'yı ve Almanya'nın değerlerini temsil eder' diyerek tartışmayı çok güzel bir şekilde erteletti. Gönlünde iki aslana birden yer veren göçmen asıllıların uçları bir araya getirmekte zorlanmalarına biraz anlayış gösterilmeli. 2018'in futbol Almanyasında bunu yapabilmek zor olmasa gerekir.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Erdoğan ile buluşan Türk kökenli milli futbolcuların Almanlığı özümseyemedikleri yorumunu yapıyor:

"Alman milli takımı Dünya Şampiyonası'na Özil'siz kadroyla gider mi? Teknik direktör Joachim Löw iğne deliği büyüklüğündeki kaleden geçer ama Özil'den vazgeçmez. Löw, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resim çektirmesine nasıl tepki göstereceği sorusuna, ‘Türk asıllı iki oyuncusunu kadrodan çıkarmayı bir saniye bile aklından geçirmediği' yanıtını verdi. Bu iki futbolcu gibi kendini Türkiye'ye bağlı hisseden herkes Erdoğan'ın ne yaptığını ve ne istediğini iyi bilmeli. Gündoğan ‘cumhurbaşkanlığı makamına saygılarından dolayı Özil ile birlikte bir nezaket jestinde bulunduklarını' söyledi. Ama Özil, milli formayla Alman milli marşını nezaketen bile olsa okumayı bugüne kadar başaramadı.”

Allgemeine Zeitung Gazze'de onlarca Filistinlinin öldürüldüğü olaylara şu satırları ayırmış:

"İsyan eden on binler arasında sınırda şehit olmayı nihai ve anlam taşıyan bir mutluluk anı addeden hayattan usanmış niceleri de var. Özgürlüğünü kaybetmiş bu insanların perspektifi olmayan mevcudiyetlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Bunun suçu 2005'ten beri Hamas'ta. Ama sadece onda değil. İsrail ve Mısır ablukasının da sorumluluk payı var. Gazzeliler istedikleri yere gidemez, istedikleri ülkeye seyahat edemez, istedikleri işte çalışamazlar. Devleti olmayan, hakları ellerinden alınmış bu insanlar ebediyete kadar avuç açmak zorunda mı bırakılacak? Bu soruyu yanıtlamak Hamas ve El Fetih'e düşüyor. Tek yanıtları, teröre son vermek, İsrail devletini tanımak ve İsrail'e güvenlik garantisi vermek olabilir. Lakin aynı soruyu İsrail de yanıtlamak zorundadır. Barış görüşmeleri için yeni bir girişim başlatılmalıdır. Yoksa işgal rejimi sonsuza kadar devam ettirilmek mi isteniyor?”

Rhein-Neckar Zeitung gazetesi Ortadoğu'da artan gerginlikten yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutmanın doğru olmadığını yazıyor:

"Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde 60'tan fazla Filistinlinin hangi kriterlere göre öldürüldüğü belirsizliğini koruyor. Üç Filistinlinin sınıra bomba yerleştirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bu girişim öldürmeden de önlenemez miydi? Siyasi tartışmalarda hep Donald Trump suçlu gösteriliyor. Trump'ın aldırmaz dış politikası yerilmeyi ne kadar hak etmiş olursa olsun, Filistinlilerin üzerine ateş açma emrinin İsrail hükümetinden geldiği unutulmamalı. Kanlı pazartesinin sorumlusu İsrail hükümetidir. Tabii ki Hamas gençleri bilerek keskin nişancıların silah dürbünlerinin önüne sürdü. Ama bu hiçbir zaman tetiği çekme gerekçesi olamaz.”

DW, dpa, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel, Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi

Almanya Başbakanı Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi. Merkel görüşmeyi, “yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olarak niteledi. (15.05.2018)  

Alman siyasilerden Özil ve Gündoğan'a Erdoğan tepkisi

Almanya'da hemen hemen tüm partilerden siyasetçiler Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını sert sözlerle eleştirdi. (15.05.2018)  

Alman Futbol Federasyonu’ndan Özil ve Gündoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte poz veren Alman Milli Futbol Takımı oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel tepki gösterdi. (14.05.2018)  

Erdoğan ile Netanyahu arasında söz düellosu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki şiddeti “soykırım” olarak nitelendiren Erdoğan’ın “terör ve katliamdan çok iyi anladığını” söyledi. Erdoğan ise “Elinde Filistinlilerin kanı var” yanıtını verdi. (15.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Gazze'deki protestolarda 58 Filistinli öldürüldü  

Benzer içerik

Gazastreifen Proteste mit Steinschleuder

FAZ: Netanyahu'nun zaferi, Arapların trajedisi 15.05.2018

Alman gazeteleri yorum köşelerinde ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e nakli ve Türk asıllı Alman futbol milli takımı oyuncularının Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları buluşmaya geniş yer veriyor.

EURO 2012 Deutsche Nationalmannschaft Besuch Angela Merkel

Merkel, Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi 15.05.2018

Almanya Başbakanı Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi. Merkel görüşmeyi, “yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olarak niteledi.

Erdogan mit Özil und Gündogan

Alman siyasilerden Özil ve Gündoğan'a Erdoğan tepkisi 15.05.2018

Almanya'da hemen hemen tüm partilerden siyasetçiler Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını sert sözlerle eleştirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gazastreifen Proteste mit Steinschleuder (picture-alliance/NurPhoto/M. Faiz)

FAZ: Netanyahu'nun zaferi, Arapların trajedisi

Alman gazeteleri yorum köşelerinde ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e nakli ve Türk asıllı Alman futbol milli takımı oyuncularının Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları buluşmaya geniş yer veriyor. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 