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ALMANYA

SZ: Şimdi Almanya Türkiye'ye el uzatmalı

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayımlanan yorumda, Türkiye'nin attığı adımların ardından Almanya'nın da özellikle PKK ve Gülen yapılanması konusunda artık karşılık vermesi gerektiği belirtiliyor.

Treffen von Mevlut Cavusoglu und Sigmar Gabriel in Antalya (picture-alliance/AA/C. Ozdel)

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan yorumda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi ve Almanya'nın Gülen yapılanmasına daha eleştirel bakması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'de cezaevinde tutulan Alman vatandaşlarının son dönemde art arda serbest bırakılmasına atıfta bulunan gazete, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 20 Temmuz'da açıkladığı yeni Türkiye politikasının işe yaradığını ve artık Almanya'nın da Türkiye'ye karşılık verme zamanının geldiğini kaydediyor.

"Öncelik Yücel'in serbest kalması"

Mike Szymanski imzalı yorumda, önceliğin Türkiye'de Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamak olduğu vurgulanarak, Gabriel'in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile Antalya'da yaptığı görüşmeden kısa süre sonra Yücel'e uygulanan tecridin kaldırıldığına dikkat çekiliyor ve ekleniyor: "Erdoğan'ın isteklerine boyun eğme riskine girmeden de Ankara ile yakınlaşma imkanları mevcut. Bunun ilk adımı Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi olabilir. Aylar süren kavgaların ardından bu tür bir buluşma, Almanya'daki birlikte yaşamı da derinden etkileyen bir krizde, en azından atmosferi yumuşatacak büyük bir ilerleme olur."

PKK ve Gülen

Yorumda Almanya'nın PKK'nın Almanya'daki yapılarına karşı mücadeleyi daha ciddi bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunabileceği, ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanmasına daha eleştirel yaklaşmasının da Almanya'nın çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Yorumda Almanya'nın yapamayacağı şeyleri de açık bir şekilde söylemesi gerektiği belirtilerek, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmuş darbecilikle suçlanan generallerin iadesinin bu konular arasında yer aldığı, ayrıca Türkiye'nin istediği Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesinde de sert tutumun korunması gerektiği kaydediliyor.

DW/ÇA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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