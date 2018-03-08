 Suudi Prens: İran nükleer bomba yaparsa biz de yaparız | DÜNYA | DW | 15.03.2018
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DÜNYA

Suudi Prens: İran nükleer bomba yaparsa biz de yaparız

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ziyareti öncesi CBS televizyonuna konuştu. Prens Selman, İran'ın nükleer bomba yapması hâlinde Suudi Arabistan'ın da yapacağını söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önümüzdeki hafta yapacağı ABD ziyareti öncesi Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i Adolf Hitler'e benzeten Selman, İran'ın nükleer programıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Prens Selman, röportajın Perşembe günü yayınlanan ilk bölümünde, "Suudi Arabistan hiçbir şekilde nükleer bomba elde etmek istemiyor. Ancak kuşkusuz, İran bir nükleer bomba geliştirirse, biz de mümkün olan en kısa sürede aynısını yaparız" dedi.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başında yaptığı gibi İran'ın da Ortadoğu'ya yayılabileceği uyarısında bulunan Selman, Hamaney'in bölgede "kendi projesini yaratmak istediğini" söyledi. Suudi prens, "Tıpkı Hitler'in o dönem yayılmak istediği gibi" diye ekledi.

Selman, "Yaşananlara kadar, dünyadaki ve Avrupa'daki birçok ülke Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmedi. Aynı olayların Ortadoğu'da da yaşandığını görmek istemiyorum" dedi.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri konumunda

Selman'ın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı sonlandırma tehdidinde bulunması nedeniyle yapılan tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde geldi. Mutakabakatın sürdürülmesinden yana olanlar, 2015 yılında yapılan anlaşmanın iptalinin, İran'ı yeniden atom bombası geliştirmeye itebileceği endişesini taşıyor.

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un 32 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman, önümüzdeki hafta başında varacağı Washington'da 20 Mart Salı günü Trump ile bir araya gelecek. Selman'ın CBS'e verdiği röportajın tamamı Pazar günü yayınlanacak.

Selman, 2015'te kral olan babası tarafından savunma bakanlığı görevine getirilmişti. O tarihten bu yana verdiği kararlarla uluslararası kamuoyunda adından çok söz ettiren Selman, geçen yıl veliaht prensliğe yükseldi.

82 yaşındaki Kral'ın oğlu Selman, Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak görülüyor.

AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

 

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