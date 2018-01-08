Suudi kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi

Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez futbol stadyumlarını kadınlara açtı. Kadın izleyicilere açık ilk futbol maçı, Cuma akşamı profesyonel ligdeki Al-Ahli ile Al-Batih takımları arasında oynandı. Kadın taraftarlar siyah çarşaflarının üzerine sardıkları yeşil-beyaz taraftar atkıları ile stadyumda ilk kez erkeklerle birlikte maç izledi, tezahürat yaptı.

Ancak Riyad'daki maça olan ilgi beklendiği kadar yüksek olmadı. Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, 62 bin kişilik Kral Fahd Stadyumu'nun aile bölümünde 14 bin kişi için yer ayırıldığını duyurmuştu. Fakat Suudi gazetesi Okaz'ın haberine göre maç öncesi en az bin 200 aile bileti satıldı.

Kadınlar sevinç ve memnuniyetlerini sosyal medyada da dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Fatimah Baeshen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bunun kadın haklarından daha fazlası" olduğunu söyledi. Baeshen, bunun ailelerin bir araya gelip Suudi Arabistan'ın milli sporu futbol karşılaşmalarını beraber izlemeleri anlamına geldiği kaydetti.

Ancak ülkede bu gelişmeden memnun olmayanlar da vardı. Sosyal medyada muhafazakâr kesimlerden birçok kullanıcı "kadınların futbol stadyumuna girmesinin şeytan işi" olduğunu ya da "ülkenin din ve kültürünün elden gittiğini" savundu.

Riyad'da kadınların izlemesine izin verilen ilk karşılaşma 5:0 Al-Ahli lehine sonuçlandı. Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı buna ek olarak maçın sonucu için "Kadınlar 1: Erkekler 0" paylaşımında da bulundu.

Kadınların futbol maçına ilgisi yüksek olmadı, çok sayıda koltuk boş kaldı

İki stadyum daha kadınlara açılıyor

Suudi Arabistan Bilgi Bakanlığı'nın açıklaması uyarınca Suudi kadınlar önümüzdeki günlerde Cidde ve Demmam kentlerinde oynanacak futbol karşılaşmalarını izlemek için stadyuma girebilecekler.

Suudi Arabistan'da ilk kez Eylül ayında kadınların stadyuma alınmasına izin verilmiş, kadınlar, kuruluşunun 87'nci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da akrabalarının eşliğinde kutlama gösterilerini izleyebilmişti.

Suudi kadınların izlediği karşılaşmayı 5:0 Al-Ahli kazandı

Otomobil kullanıp sinemaya gidebilecekler

Kadınların stadyuma girebilmesi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın reform planlarının bir parçası. Suudi hükümeti geçtiğimiz aylarda bu kapsamda kadınların otomobil kullanma yasağının da Haziran ayında kaldırılacağını duyurmuştu.

Kadınlar ayrıca Mart ayından itibaren ilk kez sinemaya gitme hakkı da kazanacaklar. Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, baba, eş ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurt dışına seyahat edemiyor, üniversiteye gidemiyor.

Ancak nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam'ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013'te 150 sandalyelik Şura Konseyi'ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükümete danışmalık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015'teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu.

Video izle 01:28 Paylaş Suudi kadınlar otomobillerini seçmeye başladı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2mswh Suudi kadınlar otomobillerini seçmeye başladı

DPA/AFP, BD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe