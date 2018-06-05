 Suudi kadınlar direksiyon başında | DÜNYA | DW | 24.06.2018

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DÜNYA

Suudi kadınlar direksiyon başında

Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan motorlu araç kullanma yasağı gece yarısı sona erdi. Ülkede üç milyon kadının 2020'ye kadar trafiğe çıkması bekleniyor.

Saudi-Arabien 1. Tag Fahrerlaubnis für Frauen (Reuters/H. I Mohammed)

Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan motorlu araç kullanma yasağının kalkmasının ardından ülkenin her köşesinde kadınlar direksiyon başına geçti. Bir Suudi güvenlik yetkilisi trafiğin normal aktığını ve olağanüstü bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı. Kadınlara araç kullanma izni gece yarısı yürürlüğe girdi. Kadınlar sosyal medyada direksiyon başındaki resimlerini paylaştı. El Huberli adlı bir kadın Twitter hesabına "Ne kadar güzel bir sabah" mesajını düşerken, bir diğeri de "coşku ve mutluluğu bir arada yaşadığını" duyurdu.

Kadınların bayramı

Suudi Arabistan'daki üç milyon kadının ehliyet alarak 2020 yılına kadar kendi kullandığı araçla trafiğe çıkabileceği tahmin ediliyor. Krallığın birçok kentinde kadınlar için özel sürücü kursları başlatıldı. Aynı zamanda Harley Davidson'uyla gezinti yapabilmek için motosiklet eğitimi alan kadınların da arttığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da yıllardır kadınların otomobil kullanmasının "eşlerini aldatmalarına" ve "günah işlemelerine" yol açacağı ileri sürülmekteydi.

Saudi-Arabien 1. Tag Fahrerlaubnis für Frauen

Suudi Arabistan'daki yasakların kalkmasında petrol gelirlerindeki düşüşün yol açtığı ekonomik durgunluğun rol oynadığı tahmin ediliyor. Kadınları iş hayatına kazandırmayı amaçlayan Riyad yönetimi kadınların milli gelire katkısının 2030 yılına kadar 90 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Bir yıldır Suudi Arabistan'ın 'güçlü adamı' olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman sinema ve konser yasağını da kaldırıp, ılımlı İslam'a geçiş yolunda olduklarının sinyalini vermişti.

Ancak Suudi Arabistan'ın insan hakları alanındaki karnesine yönelik eleştiriler sürüyor. İnsan hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) geçen hafta iki kadın aktivistin daha tutuklandığını duyurmuştu.

dpa,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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