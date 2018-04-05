Suudi Arabistan’da 35 yıl sonra sinema açıldı

Sinema salonlarının yasak olduğu Suudi Arabistan Krallığı'nda 35 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ülkede resmi törenle açılan sinema salonunda, Hollywood yapımı Kara Panter filminin galası yapıldı. Gösterime birçok hükümet yetkilisi, yabancı devletlerin çalışanları ve film endüstrisinden isimler katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "2030 Vizyonu” kapsamında sinema salonlarının tekrar açılması, Aralık ayında yasağın kalacağının açıklanmasıyla birlikte duyurulmuştu.

Kadınlarla erkeklerin bir arada yer aldığı gösterimden önce bir açıklama yapan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad Alavvad, "Suudi Arabistan'ın dinamik bir ekonomi ve topluma dönüşümünde önemli bir an yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Film gösterimine katılan ABD merkezli sinema zinciri AMC Entertainment Holdings CEO'su Adam Aron ise, "Suudiler artık güzel bir sinema salonuna gidip filmleri olması gerektiği gibi izleyecekler” diye konuştu.

Onlarca yıllık yasak

Katı muhafazakâr Vahabi İslam uygulamaları ile bilinen Suudi Arabistan'daki sinemalar 1980'li yılların başında kapatılmıştı.

Birçok Suudi din adamı sadece Batı ve ABD menşeli filmlerin değil, aynı zamanda Mısır ve Lübnan yapımı filmlerin dine aykırı olduğu görüşünde olmasına karşın, 2030 Vizyonu kapsamında alınan bu karar ile ülkede açılacak sinema salonlarının o zamana kadar ekonomiye 24 milyar dolarlık bir katkıda bulunması bekleniyor.

Film gösterimleriyle birlikte ayrıca ülkede 300'den fazla sinemada 2 binden fazla salonun inşa edilmesi planlanıyor.

32 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasından bu yana ülkedeki birçok muhafazakâr uygulama esnetiliyor. Örneğin Suudi kadınlar Haziran ayından itibaren motorlu taşıt kullanma hakkına sahip olacaklar.

Kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da aynı şekilde kadınlar ülke tarihinde ilk kez geçen Aralık ayında stadyumda futbol maçı izleyebilmişti. Bin Selman bir süre önce de Suudi kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.

AP,rtr,dpa/ÇÖ,CÖ

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