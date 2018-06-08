 Susanna cinayetinin zanlısı Erbil′de yakalandı | ALMANYA | DW | 08.06.2018

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ALMANYA

Susanna cinayetinin zanlısı Erbil'de yakalandı

Almanya’yı sarsan Susanna F. cinayetinin zanlısının Kuzey Irak’ta gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının sahte kimlikle Almanya’dan Irak’a kaçması ülkede güvenlik zaaflarına ilişkin tartışmalara neden olmuştu.

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Zanlı Ali B.'nin Kuzey Irak'ta yakalandığı bildirildi

Almanya'nın Mainz kenti yakınlarında 14 yaşındaki Susanna F.'ye tecavüz edip öldürdüğü şüphesiyle aranan Ali B.'nin Kuzey Irak'ta gözaltına alındığı bildirildi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 20 yaşındaki şüpheliyi Alman polisinin talebi üzerine gözaltına alan Kuzey Iraklı yetkililere teşekkür etti.

Seehofer, "Bu başarı, Irak'taki Kürt güvenlik birimleriyle Alman emniyetinin iyi işbirliğinin bir meyvesidir” diye konuştu. İçişleri Bakanı, zanlının iadesine ilişkin ise sürecin uluslararası düzenlemelere uygun biçimde işleyeceğini söylemekle yetindi.

İki haftadır kayıp olan Susanna F.'nin Çarşamba günü Wiesbaden yakınlarında cesedi bulunmuş ve genç kızın 22-23 Mayıs tarihlerinde tecavüze uğradığı, daha sonra da boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

Polis, ilk önce cinayeti iki erkeğin birlikte işlediği şüphesi üzerinde durmuş ve olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 35 yaşındaki Türkiye vatandaşı bir sığınmacı gözaltına alınmıştı. Türkiyeli sığınmacı, olayla ilgisinin bulunmadığının ortaya çıkmasının ardından serbest bırakılmış; asıl zanlının ise Almanya'dan ayrıldığı belirlenmişti.

Güvenlik zaafiyeti tartışmaları

2015 yılında sığınmacı olarak Almanya'ya geldiği belirtilen Irak vatandaşı zanlının cinayet şüphesine rağmen nasıl olup da sahte bir isimle uçakla Erbil'e kaçabildiği ise tartışmalara neden olmuştu. Ülkeden ailesiyle birlikte ayrıldığı belirtilen Ali B.'nin Düsseldorf'tan İstanbul'a, buradan da Erbil'e kaçtığı belirtilmişti.

Zanlının sahte bir kimlikle ülkeden ayrılabilmesini eleştiren Alman siyasiler, güvenlik zaaflarının bir an önce aydınlatılmasını ve Ali B.'nin Almanya'da hakim önüne çıkarılmak üzere Irak'tan iadesinin istenmesini talep etmişti.

Ali B.'nin başvurusu reddedilen bir sığınmacı olduğunun ortaya çıkması üzerine başbakan Angela Merkel'in mülteci politikası da eleştirilerden nasibini almış; Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Eckhardt Rehberg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada sığınma sürecinde değişikliklere gidileceğinin sinyalini vermişti.

DW,EPD,dpa,rtr/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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