Suruç'tan çelişkili bilgiler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında, yanındaki grup ile esnaf arasında çıkan ve dört kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin çelişkili açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylardan PKK ve HDP'yi sorumlu tuttu. Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var” şeklinde konuştu. "Esnaf ziyareti sırasında ‘Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti” diyen Erdoğan, kavga sonucunda dört kişinin öldüğünü, dokuz kişinin de yaralandığını belirtti.

Olayda, AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız ile Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Fadıl ve Ferit Şenyaşar'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Basına yansıyan bazı haberlerde Esvet Şenyaşar’ın DBP’nin eski yöneticilerinden olduğu ifade ediliyor.

HDP: Olay bir provokasyon

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Suruç’ta yaşanan olayın “seçimlere 10 gün kala büyük bir provokasyon olarak tezgahlandığını” ifade etti. Meral Beştaş Danış, “Daha biz ölenlerin kimliğini öğrenememişken ‘PKK, AKP’lilere saldırdı’ diye haber geçmeye başladılar. Bu normal değil. Kendi saldırılarını gizlemek adına kullanılan bir dildir. Bu, toplumu manipüle etmeye yöneliktir” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırının esnaf tarafından“planlandığı” yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Beştaş, olayı planlayanların esnafı ziyarete gidenler olduğunu savunarak, olay yerindeki mobese ve esnaf kameralarının incelenmesini talep etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de olayın bir “provokasyon” olduğunu ifade ederek hükümeti “olayın üstünü örtmekle“ suçladı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) iki kişinin hastanede öldürüldüğü iddialarına değinen Temelli, “Hastane kameraları kırılmış, orada çok vahim olaylar yaşanmış. Saldıranlar kimler, kameraları kıranlar kimler? Olay anında orada bulunan tabiplerin, TTB’nin açıklamaları var. Her şey ortada ama yetkililerden ses yok” şeklinde konuştu.

İki kişinin hastanede öldüğü iddiası

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiği iddia edilmişti. Açıklamada, "Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır” denildi. TTB'nin duyurusunda "Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız” ifadesine yer verildi. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği’nden "kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını” talep etti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, hastanede yaşanan olaylara dikkat çekti.

Fincancı, hastanenin tahrip edilen kamerasının fotoğrafını da paylaştı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de Twitter üzerinden yönelttiği sorularla, olaydaki çelişkilere dikkat çekti.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe