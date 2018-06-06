 Suruç’ta seçim kavgası: 4 ölü, 9 yaralı | TÜRKİYE | DW | 14.06.2018

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TÜRKİYE

Suruç’ta seçim kavgası: 4 ölü, 9 yaralı

Suruç’ta AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim kampanyası sırasında AKP'li grup ile esnaf arasında çıkan kavgada aralarında Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu dört kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

Symbolbild Waffe Pistole Revolver (Colourbox)

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın da bulunduğu grup ile bir esnaf arasında çıkan kavgad dört kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın AKP Milletvekili Yıldız’ın yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra meydana geldiği aktarıldı. Olayın ardından üç olarak açıklanan ölü sayısının daha sonra dörde yükseldiği bildirildi. 

Valilik açıklamasında, "İlimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekili'nin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır” denildi. Açıklamada yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Valilik olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını aktardı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerden birisinin Milletvekili Yıldız’ın kardeşi, diğer iki kişinin ise esnaf gruptan olduğu bilgisi paylaşıldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kavgada ölenlerden birinin AKP Milletvekili Yıldız’ın kardeşi olduğunu doğruladı. Kalın olayı kınadığını ifade etti ve "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır” dedi.

Erdoğan PKK'yı sorumlu tuttu

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Erdoğan, „Bu olay PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir“ dedi. 
HDP'den açıklama

Olayın ardından basın açıklaması yayınlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu ise provokasyon uyarısı yaptı. Açıklamada, "Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı. 

DW,rtr,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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