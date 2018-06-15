 Suruç olayında 19 zanlı gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 16.06.2018

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TÜRKİYE

Suruç olayında 19 zanlı gözaltına alındı

Suruç’ta dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı. HDP Eş Başkanı Temelli provokasyona gelinmemesi çağrısında bulundu.

Symbolbild Verhaftung (picture-alliance/dpa)

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmaları sırasında, yanındaki grup ile esnaf arasında çıkan ve dört kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haberde, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan’ın da bulunduğu 19 zanlının terörle bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç’ta yaşananlara ilişkin olarak "somut birtakım olaylar" olduğunu belirterek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili adayı İsmail Kaplan’ı gerilimi "tırmandırmakla" suçlamıştı. Soylu, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın olayda yaşamını yitiren kardeşi Mehmet Yıldız’ın cenaze törenine katılmak için geldiği Suruç’ta Anadolu Ajansı’nın sorularına yanıt vermişti. Soylu, İsmail Kaplan’ı işaret ederek, "O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü" açıklamasında bulunmuştu.

Temelli'den HDP'lilere çağrı

HDP ise olayın bir provokasyon olduğunu savunuyor. Saldırıda yaşamını yitiren Esvet Şenyaşar’ın Suruç’taki cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tören öncesinde açıklamalarda bulundu. "Bu olay Türkiye’nin geleceği ve 24 Haziran seçimlerine gölge düşürmek amaçlıdır" diyen Temelli, "sandığa kan bulaştırılmak" istendiğini ifade etti. HDP’lilere çağrıda bulunan Temelli, "amaç bu provokasyonlara bizi çekmek, seçim güvenliğini ortadan kaldırmak, sandığa gidişi engellemek ve iradeyi gasp etmektir. Öfkemizi içimize bastıracağız ve hesabını sandıkta soracağız" şeklinde konuştu. Suruç’taki kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen Temelli, "Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum" dedi. 

Suruç'taki olayda yaşamını yitiren Celal ve Adil Şenyaşar kardeşler Cuma günü toprağa verilmişti.

AFP,DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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