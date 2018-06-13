 Suriye′ye hava saldırısı iddiası | DÜNYA | DW | 18.06.2018

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DÜNYA

Suriye'ye hava saldırısı iddiası

Suriye devlet medyası ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Ebu Kemal’de Şam rejimine ait mevzileri bombaladığını ileri sürdü. Koalisyon güçleri bu iddiayı yalanladı.

Arşiv

Arşiv

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusunda El Harra yerleşimindeki Ebu Kemal kentinde Beşar Esad rejimine yakın mevzilere hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü. İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenlerin çoğunun Suriye ordusu saflarında savaşan yabancı savaşçılar olduğu ileri sürüldü. Gözlemevi söz konusu saldırının Esad rejimine şubat ayından bu yana düzenlenen en ölümcül saldırı olduğunu savundu. 

Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu savundu. Ancak koalisyon güçleri söz konusu iddiaları yalanladı. Koalisyon güçleri sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu çevrede ABD ya koalisyon güçlerinin bir saldırısı olmamıştır" dedi.

El Harra bölgesinde bazı noktalar IŞİD'in kontrolünde bulunuyor. Ebu Kemal Irak sınırına yakın olması sebebiyle stratejik açıdan önem taşıyor.

dpa, AFP / HT, BÖ

 © Deutsche Welle Türkçe

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