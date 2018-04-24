Suriye'ye bağış konferansında hayal kırıklığı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye bağış konferansında uluslararası donörler tarafından taahhüt edilen bağış miktarı BM'in Suriye ve komşularında yaptığı insani yardım çalışmaları için yeterli bulunmadı. BM bu çalışmalar için bu yıl 9 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) 4 milyar 400 milyon doların "iyi bir başlangıç" olduğunu açıklarken bazı yardım kuruluşları ise bu miktarı yeterli bulmadı.

UNOCHA Başkanı Mark Lowcock düzenlediği basın toplantısında, "Tahminimce 2018 için günün sonunda 4,4 milyar dolarlık bir taahhüt duyacağız" derken, 2019 yılı ve sonrası için ise 3 milyar 300 milyon dolarlık bir taahhüt aldıklarını söyledi. Konferansta 6,5 milyarlık bir yardım taahhüt edilmesi bekleniyordu.

Konferansa 80'den fazla ülkeden temsilcileri ve yardım kuruluşları katılıyor.

İngiltere 2018 yılı için 515 milyon euro taahhüt ederken,Almanya bir milyar eurodan fazla bağışta bulunacağını açıkladı. AB'den ise 560 milyon euroluk bir taahhüt geldi.

UNOCHA Başkanı Lowcock ABD gibi bazı ana donör ülkelerden henüz bir taahhüt yapılmadığını söyledi.

Oxfam, Save the Children ve Norveç Mülteci Konseyi de dahil olmak üzere dokuz sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak endişelerini dile getirdi. Açıklamada “Bu konferans, yardıma muhtaç milyonlarca Suriyeliye yeterli desteği sağlamak için yeterince ileri gitmedi ve onları belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı” denildi.

BM'ye göre Suriye'de savaş nedeniyle 6 milyon 100 bin kişi evlerinden olurken, 5 milyondan fazlası ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. BM'ye göre, ülkede çocuklar dahil 13 milyon kişinin de yardıma ihtiyacı bulunuyor.

Afp,DW /SSB,BÖ

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