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DÜNYA

Suriyeli muhalif gruplardan Soçi'ye boykot

Suriyeli 40 muhalif grup, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana'da ilan ettiği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı. Muhalifler Rusya'yı BM öncülüğündeki Cenevre sürecini baltalamaya çalışmakla suçladı.

Astana görüşmelerinin sekizinci turunda Soçi kongresinin tarihi açıklandı.

Astana görüşmelerinin sekizinci turunda Soçi kongresinin tarihi açıklandı.

Rusya'nın öncülüğünde 29-30 Ocak tarihleri arasında Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriyeli 40 muhalif grup ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada Soçi toplantısı "Rusya'nın Cenevre merkezli BM barış sürecini baltalama çabası" olarak nitelendirilerek, "Endişe verici bu tehlikelere karşı tüm güçleri aynı safta durmaya çağırıyoruz" denildi.

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Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerin sekizinci turu başlıyor. İki günlük görüşmelerde PYD'nin planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımı konusu öne çıkacak. (20.12.2017)

Rusya, Soçi'de yapılması planlanan Suriye toplantılarına, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD'nin davet edilmeyeceğini açıkladı. Rus yetkili, liste konusunda Türkiye ve İran'la istişarelerin sürdüğünü bildirdi. (22.12.2017)

Alman hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de önerdiği Suriye konferansına şüpheyle yaklaştığını açıkladı. (24.11.2017)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın 18 Kasım tarihinde planladığı Suriye Halkları Kongresi’ni ertelediğini söyledi. Kalın yeni kongreye PYD'nin davet edilmediğini açıkladı. (05.11.2017)

Rusya'nın Suriye'deki etnik gruplar arasında diyalog için planladığı kongreye PYD'yi davet etmesinin resmiyet kazanmasının ardından Türkiye'den "kabul edilemez" açıklaması geldi. Kongre 18 Kasım'da Soçi'de toplanacak. (01.11.2017)

Aralarında İslamcı Ahrar'uş Şam ile ABD destekli Mutasım Tugayı'nın da bulunduğu muhalif grupların imzasını taşıyan ortak açıklamada, Rusya siyasi çözüm için Suriye hükümetine baskı yapmamak ve savaş suçu işlemekle suçlandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun basın sözcüsü Ahmed Ramazan Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Cenevre görüşmelerini devredışı bırakmaya çalıştığını savunarak, "Ruslar bu konferansla Cenevre görüşmelerini baypas edip Suriye halkına kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bu konferansın en tehlikeli yanı, Rusların kendi planlayıp tasarladıkları anayasayı ülkeye dayatmaya çalışacak olmaları" diye konuştu.

Mutasım Tugayı sözcüsü Mustafa Seyceri de AFP haber ajansına konuşarak, muhaliflerin Rusya'yı dürüst bir arabulucu olarak göremeyeceklerini belirtti ve "Başından beri söyledik. Her kim olursa olsun, Suriye'de arabulucu ve garantör rolü oynamak isteyenin tarafsız, adil olması, siyasi değişime destek konusunda dürüst olması gerekir. Rusya bunları yapmadı, Suriyelilerin öldürülmesine ortak oldu" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünde yapılan Astana görüşmelerinin geçen haftaki sekizinci turunda Soçi'de planlanan görüşmelerin tarihi ilan edilmiş ve Suriye'den tüm etnik grupların katılmasının planlandığı Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı.

BM öncülüğünde 2016 yılı başında başlatılan Cenevre görüşmelerinde ise mesafe kat edilemedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,rtr/BK,ÖA

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