Suriyeli Kürtler Soçi Zirvesi'ne katılmayacak

Suriyeli Kürtlerin "Cizire Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi Danışmanı" Bedran Çiya Kurd, Suriye'deki savaşı sonlandırmak için Rusya'nın girişimiyle 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Soçi Zirvesi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Kurd, ellerine henüz resmi bir davet ulaşmadığını söylerken, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı"na atıfla, "Davet edilmemiz durumunda, Afrin'deki bu barbarca saldırgan işgal ışığında katılmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Geçen sene ilki gerçekleştirilen ve Rusya'ya ek olarak Türkiye ve İran'ın desteğiyle Suriye'deki taraflara ulaşarak savaşı bitirmeyi hedefleyen zirveye, Suriyeli Kürtler davet edilmeleri durumunda katılabileceklerini belirtmişlerdi.

Ancak Türkiye, Suriyeli Kürtlerin sahadaki birliklerini oluşturan Halk Savunma Birlikleri (YPG) savaşçılarının doğrudan PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Soçi'ye davet edilmelerine karşı çıkıyor.

Bin 600 delege davet edildi

Öte yandan Rusya gelecek hafta düzenlenecek Soçi Zirvesi için 1600 delegeye davet gönderdiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, "Davetiyeler gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor, 1600 kadar kişi bu davetiyeleri alacak" şeklinde konuşurken, Birleşmiş Milletler'den temsilcilerinin de dahil olduğu uluslararası gözlemcilerin zirveye katılacağını kaydetti.

Suriye'deki ana muhalif grup Suriye Müzakere Komisyonu son kararını vermeden önce daha fazla bilginin kendileriyle paylaşılması gerektiğini söyledi. Ayrıca birçok muhalif grup katılımı reddettiklerini açıklamıştı.

Suriye'deki savaşı bitirmek üzere ayrıca BM girişiminde düzenlenen barış zirvesi bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı ve yarın devam edecek.

Yaklaşık yedi yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 340 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Savaştan dolayı ayrıca ülkede milyonlarca kişi de yerinden edildi.

Reuters,AFP/ÇÖ,ÖA

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