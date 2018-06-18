Suriye’den Türkiye ve ABD’ye Menbiç tepkisi

Suriye Dışişleri Bakanlığı Menbiç'te Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesine tepki gösterdi. Resmi haber ajansı SANA'dan yapılan açıklamada "Suriye, Türk ve Amerikan güçlerinin, süren Türk ve Amerikan saldırganlığı bağlamında bulunan, Menbiç çevresindeki tecavüzünü şiddetli bir biçimde kınadığını ve kesinlikle reddettiğini ifade etmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca Suriye ordusunun "Suriye egemenlik sahasının tümünü kurtarma” kararlığının sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ordu'da yaptığı mitingde Menbiç'te ABD ile varılan anlaşmayı hayata geçirdiklerini söylemişti. Türk askerlerinin Menbiç etrafında devriye gezmeye başladığını belirten Erdoğan "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık” demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon da iki ordunun yürüttüğü devriye faaliyetlerinin koordineli ancak bağımsız yürütüldüğünü söylemişti. Pahon devriyelerin kentin içinde değil dışında ve halihazırda var olan sınır çizgisinde gerçekleştiğini söylemişti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şervan Derviş de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ABD'nin hattın güneyinde Türkiye'nin ise hattın kuzeyinde devriye gezdiğini söyledi.

Derviş, "Türk devriyeleri Sayur bölgesinin kuzeyinde, ABD devriyeleri güneyde Menbiç Askeri Konseyi'nin kontrolünde olan bölgelerde gerçekleşiyor" dedi. Derviş her iki tarafın devriyelerinin "kendi bölgeleri içinde ve diğer tarafın bölgesine girmeden" gerçekleştiğini söyledi.

DW, Reuters, dpa / EC, HS

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