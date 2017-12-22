Suriye'den "Türk askeri çekilsin" talebi

Türkiye, Rusya ve İran'ın himayesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerinin sekizinci turu tamamlandı. Astana'daki müzakerelere Şam rejimi adına katılan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el Caferi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki ABD ve Türk askerlerinin bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi.

Geçmişteki turlarda üzerinde uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerinden İdlib'de Türk askerlerinin görev yapmasına Astana sürecinde karar verilmiş olmasına rağmen bu çıkışı gerçekleştiren Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve koşulsuz şekilde topraklarımızı terk etmesini talep ediyoruz" dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Caferi, Türk askerlerinin Suriye'deki varlığının, Mayıs ayındaki dördüncü tur görüşmelerinde varılan anlaşmayla ters düştüğünü öne sürdü.

Caferi ayrıca, "Türk hükümetinin Suriye topraklarında terörizme verdiği destek ve teröristlerin sınırlardan Suriye 'ye girişini sağlaması nedeniyle" Astana'daki Türk heyetiyle diyaloglarının bulunmadığını söyledi. Suriyeli diplomat, "Terörist grupların Türk garantörüyle aramızda doğrudan hiçbir diyalog yok. Bunu diğer garantör ülkeler Rusya ve İran'a da anlattık. Rusya ve İran bizim tutumumuzu çok iyi anlamakta" ifadelerini kullandı.

AFP/Reuters/AP,CÖ/BK

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