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DÜNYA

Suriye'deki savaşta 2017: 39 bin ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017'de Suriye'deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Syrien Damaskus Luftangriffe Sicherheitszone (picture-alliance/abaca/A. Al-Bushy)

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, 2017'de Suriye savaşında yaklaşık 39 bin kişi hayatını kaybetti. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğu bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşta iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti.

Söz konusu veriler uyarınca, Suriye savaşında ölenlerin sayısında geçen iki yıla oranla düşüş kaydedildi. Suriye'de devam eden savaşta 2016 yılında yaklaşık 49 bin, 2015'te ise yaklaşık 55 bin kişi ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, 2017 yılında Suriye ordusuna mensup yaklaşık üç bin asker ve çoğu IŞİD mensubu yaklaşık yedi bin 500 milis öldü.

Birçok yabancı ülkenin de dahil olduğu savaşta 2011 yılında bu yana yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'de savaşan güçler

Ülkede Şam hükümetine bağlı güçler, IŞİD, Kürt gruplar ve çok sayıda farklı ayrılıkçı güçler birbiriyle mücadele ediyor.

Milyonlarca kişinin ülkenin farklı bölgelerine, komşu ülkelere ve Avrupa'ya kaçmasına neden olan Suriye savaşında birçok yabancı ülke de dahil olmuş durumda.

Bunlar arasında Rusya ve İran'ın mali destek verdiği Lübnan Hizbullah’ına bağlı Şii milislerin yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ve uluslararası koalisyona verdiği hava desteğiyle ABD de yer alıyor. Uluslararası koalisyona Almanya da destek veriyor. Türkiye de Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlar düzenliyor. Türk birlikleri, Özgür Suriye Ordusu'na da destek veriyor.

dpa/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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