Suriye’deki hava saldırılarında 17 sivil öldü

Suriye ve Rusya ordularının cumartesi günü başkent Şam’da rejim karşıtlarının kalan sayılı kalelerinden biri olan Doğu Guta bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdel Rahman, “Suriye ve Rus uçakları cumartesi günü Doğu Guta’daki yoğun bombardımanı sürdürdü ve sivillerin yaşadığı bazı alanları da vurdu” dedi.

En sert saldırıların Hamuriye bölgesinde yaşandığını aktaran Rahman, saldırılar nedeniyle bu bölgede ikisi çocuk 12 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rahman Madira’da iki, Erbin’de ise üç kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 35 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hafta başında muhalifler ve cihatçıların oluşturduğu koalisyon, Doğu Guta’da Suriye ordusu tarafından kontrol edilen tek üssün etrafını kuşatmıştı. Doğu Guta, Şam’ın doğusunda yer alıyor ve 2013’ten beri rejim ablukası altında bulunuyor.

2011’in Mart ayında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle birlikte patlak veren Suriye iç savaşında şu ana kadar 340 binden fazla kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edildi.

AFP/dpa/BÜ/BW

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