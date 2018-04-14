 Suriye′de yanlış saldırı alarmı verildi | DÜNYA | DW | 17.04.2018
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DÜNYA

Suriye'de yanlış saldırı alarmı verildi

Suriye resmi haber ajansı gece saatlerinde Humus hava sahasına füze saldırısı düzenlendiğini, füzelerin imha edildiğini duyurdu. Alman haber ajansı savunma sisteminin “yanlış alarm” sonucu devreye girdiğini bildirdi.

Syrien Luftabwehrraketen abgeschossen in Damaskus (picture-alliance/dpa/H. Amma)

Alman haber ajansı dpa, Suriye'nin Humus kentinde gece saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girmesine "yanlış alarmın" neden olduğunu duyurdu. Habere Suriye askeri çevreleri kaynak gösterildi. Konuyla ilgili öğle saatlerinde Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, Suriye'ye "dışarıdan bir saldırı" düzenlenmediği, füze savunma sisteminin "yanlış alarm" sonucu devreye girdiği askeri kaynakların açıklamalarıyla teyit edildi. 

"Hava sahasına füze saldırısı düzenlendi"

Suriye'de Humus hava sahası üzerinde gece hareketli saatler yaşanmıştı. Suriye resmi haber ajansı, Humus hava sahasının füzelerle hedef alındığını ve "askeri üslere" füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, "saldırgan" bir tutumdan söz edilirken, füzelerin kaynağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rus ve İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Suriye resmi yayın kuruluşları kaynak gösterilerek İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği yönünde haberler yer aldı.

Humus kenti

Humus kenti

Olayın ardından gözlerin çevrildiği komşu İsrail, "konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları" açıklamasını yaptı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise "bölgede herhangi bir operasyon" düzenlenmediğini duyurdu.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiası üzerine Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere  Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

DW,dpa,AFP/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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